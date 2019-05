El bajón de Isabel Pantoja al ser salvada en 'Supervivientes': "Necesito estar con los míos"

*En elaboración

Supervivientes ' celebró en la noche del martes 28 de mayo su habitual "ceremonia de salvación", en la que Lidia Isabel se enfrentaban al veredicto de la audiencia por primera vez tras su nominación. Una ocasión en la que, finalmente,

Carlos Sobera, Isabel Pantoja y Lara Álvarez en 'Supervivientes'

"Has pedido al programa la carta de renuncia", desveló Lara Álvarez, tras la alegría inicial de Pantoja, quien no reafirmó lo que había revelado la presentadora. "Le he dicho al Capitán Morgan que me quiero marchar. Necesito estar con los míos", confesó la concursante, antes de añadir que "no quería perder ni un día sin estar con su madre". "Ellos se merecen estar aquí, yo no", señaló Pantoja, haciendo referencia a sus compañeros.