Laura Bozzo ('GH VIP 8') no puede más con Luitingo: "Que tus chistes los aguante Jessica"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Por mucho que la gran final de la octava edición de 'GH VIP' esté cerca, los conflictos en Guadalix no cesan. El detonante del último enfrentamiento ha sido un calzoncillo que estaba tirado en el jardín, el cual ha dado pie a que Laura Bozzo ataque a Luitingo por el desorden. Sin embargo, el artista no ha sido el único que ha recibido reproches de la presentadora, sino que también se ha referido a la casa en general y ha recriminado a Albert Infante que intente calmar las aguas.

Laura Bozzo en 'GH VIP 8'

"Salgo al jardín, ¿y qué encuentro? Un calzoncillo de hombre", ha comenzado comentando la peruana. Por su parte,. No obstante, esta explicación no le ha servido a Laura Bozzo:. Asimismo, la crítica de la presentadora ha estado por todo momento respaldada por Naomi Asensi a quien tampoco le parecía bien que Luitingo dejase su ropa interior en el jardín.

Tras estos reproches, Laura Bozzo se ha ido al baño y ha explicado a la audiencia el desorden que hay en Guadalix: "No, así no son las cosas, o sea, no. Bastante es vivir en un cochinero donde nadie, carajo, se pone a hacer nada. Me tienen podrida". "Mucho VIP, pero si el mono se viste de seda, mono se queda", ha comentado la presentadora sobre el cantante, antes de ir a la habitación para continuar el enfrentamiento.

No tolera los chistes de Luitingo

Una vez en la habitación, Albert Infante ha querido saber qué pasaba y cuando se lo han explicado, se lo ha tomado a risa, algo que no ha gustado a la comunicadora: "Mejor no me hables, porque todo te parece chistoso. Yo abandono la casa porque yo no voy a vivir en un mugrero". En cambio, Laura Bozzo ha dejado a un lado a la bailaora para continuar criticando al intérprete: "Si tú estás acostumbrado a tirar calzoncillos en tu casa por donde quieras...".

Al escuchar estas palabras de la concursante, el concursante ha hecho una broma que no le ha gustado a Laura Bozzo: "Yo la ropa sucia la tiro por las escaleras y todo, te lo prometo. Yo, por ejemplo, en vez de adornos de Navidad pongo calzoncillos". "Que tus chistes te los aguante Jessica Bueno. Yo no soy Jessica, ni me interesa serlo", ha respondido la comunicadora. Los dos participantes han continuado con el enfrentamiento y cuando Albert Infante ha intentado tranquilizarlos se ha llevado un ataque de su amiga en el reality: "Gracias, así defiendes a la gente que te defiende a ti". Finalmente, Michael Terlizzi ha conseguido parar el conflicto.