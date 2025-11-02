Àlex Monner ('La Ruta 2'): "Con esta gente voy al fin del mundo, como si quieren que haga cinco personajes"

Por Alejandro Rodera |

'La Ruta' se ha regenerado casi por completo en su salto a Ibiza, pero entre esta segunda temporada y su predecesora hay un punto en común: Marc Ribó o, en otras palabras, Àlex Monner. El joven actor es el único del quinteto original que regresa con un rol protagonista y, de hecho, lo hace con una doble misión. Por un lado, encabeza una secuela en la que el DJ ha conseguido prosperar fuera de Valencia y, por el otro, lidera una precuela en la que también da vida a Manuel, el padre de Marc.

De este modo, Monner se desdobla entre mediados de los años noventa y comienzos de los setenta, cuando la isla de Ibiza era un horizonte repleto de posibilidades. Acerca de este desafío pudimos hablar con el intérprete en el Festival de San Sebastián, donde Atresplayer presentó el regreso de la producción de Caballo Films creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler.

Àlex Monner da vida a Marc en 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'

Al final de la primera temporada veíamos a Marc en el avión yendo a Ibiza. Tras todo lo vivido en Valencia, ¿qué te apetecía conocer de él en este nuevo destino?

Pues no tenía nada pensado, la verdad. Me dejo a merced de los guionistas y me apetece descubrir lo que ellos, de forma elaborada y trabajada, deciden que Marc tiene que descubrir. Confío muchísimo en su criterio y en el tipo de tramas que les gusta desarrollar y, sobre todo, en el motor interno que tienen para decidir qué desarrollar y por qué. En este caso, se trata de la contraposición que hay entre las dos tramas de Marc, con toda esta usurpación por parte de los ingleses que está teniendo Ibiza y con el tema de la paternidad, y luego toda la parte de Manuel, con el tema de la construcción y de la familia nuclear rompiéndose por culpa de la irrupción de Leo en el mundo de los hippies. Estas tramas me parecen perfectas e increíbles.

Cuando te propusieron interpretar tanto a Marc como a su padre, Manuel, ¿cuál fue tu reacción?

Perfecto, lo que quieran. Como si quieren que haga cinco personajes. Yo con esta gente voy hasta el fin del mundo.

¿Qué te lleva a tener esa confianza ciega en Clara, Roberto y Borja?

Son cosas que percibes cuando estás trabajando con ellos. Desde el momento más embrionario de la segunda temporada ya estaban, tanto Rober como Clara, queriendo quedar con nosotros para hablar y decidir hacia dónde nos gustaría que tiraran, para saber qué cosas nos parecían interesantes y qué no... Tuvimos una reunión de diez horas un día. Fuimos a comer, luego a tomar algo y casi cenamos. Pero sí, es gente con la que creativamente me entiendo y en quienes confío mucho. Creo que ellos en mí también. Entonces, hay una reciprocidad artística que ya fructificó en la primera temporada, así que por qué no en la segunda y en otros proyectos.

Àlex Monner también se mete en la piel de Manuel en 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'

Sobre ese proceso, ¿cómo se retroalimentan Marc y Manuel? Con todo el conocimiento que ya tenías de Marc, ¿cómo ha sido interpretar el juego de espejos entre ambos?

Digamos que Manuel nace también de lo que no tiene que ser Marc, de lo que no es Marc. Es como un negativo con la parte blanca y la parte negra. Las apuestas de Manuel venían en base a lo que yo sabía que era Marc. Desde la voz hasta la construcción física, que ya estaba muy apuntada por guion. Por ejemplo, todo el hecho de que él tuviera la polio y fuera cojo ya estaba desde la escritura. No me he tenido que inventar nada nuevo.

Manuel y Marc son dos hombres muy diferentes. Manuel vivió la posguerra y toda una dictadura y Marc es alguien más contemporáneo. ¿Cómo afrontaste dos masculinidades tan distintas a la hora de actuar?

Para mí todo nace del físico. Cuando el físico está colocado y cuando el cuerpo está colocado en el sitio que toca... Ahí de repente es donde aparece más claro el recorrido psicológico que el personaje tiene que tener. En mi caso todo nace de ahí: de colocarle bien, tanto en su postura como en su voz y el rictus de la cara. Esto me llevaba a entender a este hombre de los años setenta.

Soy una persona implicada que me gusta ir a fondo con todo

Borja, Roberto y Clara me decían que has estado muy implicado a lo largo de todo el proceso y en la rueda de prensa comentabas que esta segunda temporada ha sido un "viaje increíble". ¿Por qué 'La Ruta' es tan especial para ti?

En la primera temporada todo confluyó y fue una experiencia increíble en el rodaje. Además, estábamos hablando de un tema que a mí me interesa mucho, que es la Ruta del Bakalao, con esta historia de música, de DJs... todo confluyó. Y sí, voy a estar implicado hasta el final en todo lo que me pidan. Aquí y en todos los proyectos. Soy una persona implicada que me gusta ir a fondo con todo.