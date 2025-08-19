Serie relacionada
La Ruta
2022 - Act
España 1 temporada 8 capítulos
Drama
Popularidad: #1.039 de 3.643
- 18
- 16
'La Ruta', en imágenes 12 fotos
Producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films regresa esta serie con seis nuevos episodios cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. En esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical distinta un nuevo enclave: Ibiza. Y promete repetir el éxito que fue la primera.
Àlex Monner, en el rodaje de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'
¿De qué va 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'?
Secuela y precuela al mismo tiempo
Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Àlex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín Abello, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.
Claudia Salas y Àlex Monner, en la primera temporada de 'La Ruta'
El éxito de la primera
En su primera temporada, 'La Ruta' fue una de las series revelación de la temporada, arrasando entre la crítica y los reconocimientos. Fue galardonada con el Premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama y también se fue triunfadora de los Premios Feroz 2023 con los galardones de Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista (Claudia Salas) y Mejor Guion (Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler y Silvia Herreros de Tejada).