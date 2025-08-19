Por Sergio Navarro |

'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' ya tiene mes de estreno. La segunda temporada de ' La Ruta de la primera, concretamente,. Más adelante, la plataforma anunciará la fecha concreta de su lanzamiento. Además, para ir abriendo boca, también ha lanzado su cartel oficial.

Producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films regresa esta serie con seis nuevos episodios cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. En esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical distinta un nuevo enclave: Ibiza. Y promete repetir el éxito que fue la primera.

Àlex Monner, en el rodaje de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'

¿De qué va 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'?

Secuela y precuela al mismo tiempo

Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así,; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Àlex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín Abello, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

Claudia Salas y Àlex Monner, en la primera temporada de 'La Ruta'

El éxito de la primera

En su primera temporada, 'La Ruta' fue una de las series revelación de la temporada, arrasando entre la crítica y los reconocimientos. Fue galardonada con el Premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama y también se fue triunfadora de los Premios Feroz 2023 con los galardones de Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista (Claudia Salas) y Mejor Guion (Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler y Silvia Herreros de Tejada).