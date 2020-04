El reencuentro a traición de Marta López y Alfonso Merlos, perseguido por los pasillos de Mediaset

Tras días centrando el foco de la atención mediática, Marta López y Alfonso Merlos por fin se han reencontrado. Ha ocurrido este lunes 27 de abril en los pasillos de Mediaset. Merlos estaba acabando su entrevista en 'Todo es mentira', cuyo plató se encuentra a apenas 150 metros de 'Sálvame', donde la protagonista era Marta. Jorge Javier Vázquez no se lo pensó dos veces y cogió a Marta de la mano corriendo al encuentro de su expareja.

Marta López y Alfonso Merlos, en el plató de Todo es mentira'o

Reticente en un primer momento, Marta acabó acompañando al presentador mientras se pensaba la pregunta que iba a plantear a su expareja. Una vez lo tuvo cara a cara, le espetó: "Hoy, cuando me has pedido perdón, ¿era porque yo me he vuelto loca y me has ofendido, o porque me pides perdón de verdad?". Merlos, esquivando la mirada de Marta salvo un par de segundos, no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Jorge Javier Vázquez ha seguido al protagonista en su camino a la salida preguntándole por la polémica infidelidad con Alexia Rivas, que también habría provocado el desconfinamiento ilegal de la reportera de 'Socialité'. "Sois terribles", se ha limitado a apuntar el jefe de prensa del Colegio de Abogados de Madrid.

"Ha sido un poco humillante, lo he visto muy frío contigo", ha definido Jorge Javier, mientras Marta mantenía un gesto serio. "No ha tenido valor. Evidentemente sé donde estoy trabajando y te he acompañado, pero era lo último que me apetecía. Me parece humillante que se me diga que lo estoy inventando y que yo era la otra, por mi familia y mis hijos. A mí se me está dejando de loca y de mentirosa y no me da la gana", ha reprochado la ex de 'GH 2'.

Tras el tenso encuentro, los colaboradores de 'Sálvame' han insinuado que López podría seguir enamorada de Merlos, algo que la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha negado rotundamente. "A mí este señor no me pone un dedo encima ni aunque fuese el último hombre en la faz de La Tierra. Me produce rechazo enorme por el engaño y el dolor. Es lo más bajuno y lo peor que he conocido como pareja en mi vida".

La Fábrica de la Tele se mofa de Alexia Rivas

En medio de esta crisis que ya se conoce como "Merlos Gate", el reportero Sergi Ferré ha servido como altavoz de Alexia Rivas, que sigue recluida, ahora sí, en el domicilio de Merlos. "Ella quiere que se la cuide, que ha estudiado una carrera para ser periodista", ha defendido su compañero. Sin embargo, La Fábrica de la Tele, productora tanto de 'Sálvame' como de 'Socialité', se ha mofado del asunto durante la emisión de Telecinco este lunes, con la imagen viral de Alexia en ropa interior sobreimpresionada en pantalla.