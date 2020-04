Marta López revela nuevos detalles de sus problemas sexuales con Alfonso Merlos: "Te podrías asustar"

Las infidelidades de Alfonso Merlos a Marta López se han convertido en el tema estrella de los formatos de Mediaset España. Tras una pillada en Youtube hemos sabido que el periodista político mantiene ahora una relación con Alexia Rivas, reportera de 'Socialité' y podría haber mantenido relaciones paralelas con otras mujeres. De ello se está hablando mucho en 'Sálvame', formato en el que este lunes 27 de abril se dieron nuevos datos de cómo era la verdadera relación entre Merlos y López. La propia interesada fue la encargada de dar detalles desconocidos hasta ahora de los problemas que ambos tenían cuando mantenían relaciones sexuales en los últimos meses.

Marta López ('Sálvame') y Alfonso Merlos ('Todo es mentira')

En una conversación con Jorge Javier Vázquez, ella reflexionaba con el hecho que "no es muy normal que un chico, a los quince días de conocerte quiera pedirte un compromiso", algo que el presentador achacó a que quizás era "apasionado y muy fogoso". "Eso lo he visto después", confesó sonriendo López, evidenciando así que Merlos no era especialmente fogoso en la cama con ella. La colaboradora de 'Sálvame' afirmó que sabiendo que este ha mantenido otras relaciones paralelas, "ahora lo entiendo todo", en referencia a que posiblemente cuando llegaba a su hogar tras haber estado con otras no tenía demasiado apetito sexual y por ello el sexo con la que era su pareja "oficial" no era tan frecuente como ella lo hubiese deseado.

Pero la cosa no quedó ahí, y es que Jorge Javier Vázquez quiso recordar una conversación que mantuvo con López semanas atrás, cuando ella le confesó que el sexo entre ambos no iba demasiado bien. Aunque en el plató de 'Sálvame', esta prefirió no mojarse más, sí avanzó que si lo contase, "te puedes caer por ahí detrás y no levantarte en todo el programa. Te puedes morir y asustar". Una reflexión que dejó completamente perplejo a Vázquez, que tal y como afirmó, "a mí me puedes decir que lo hacíamos poco o no me gustaba cómo lo hacíamos, pero si me dices eso... ¿por qué me podría asustar?". Un pensamiento que el resto de colaboradores de 'Sálvame' compartieron y es que no pueden imaginar qué es tan extraño como para que ellos no diesen crédito.

El inicio de su desconfianza

Por su parte, Miguel Frigenti, que es íntimo amigo de Marta López, quiso dar más datos sobre este asunto sexual. "Ella no te lo ha querido contar, pero ni a ti ni a nadie", le dijo primero a Jorge Javier, para después confesar que "la verdad es que este tema es algo que a ella le inquietaba hace tiempo (...) le preocupaba desde hace mucho". Además, se mostró convencido que "es una de las razones fundamentales por las que Marta desconfiaba de Alfonso". Y es que cabe recordar que la colaboradora ya dudaba de la fidelidad de su novio desde hacía ya meses e incluso, esta desconfianza había provocado algunas crisis entre ambos que siempre habían logrado superar, hasta ahora.