Javier Negre prohíbe la emisión de las imágenes del "Merlos Place" en televisión

A estas alturas de la película resulta complicado encontrar a alguien que no haya escuchado hablar del caso "Merlos Place". Sí, el polémico triángulo amoroso formado por Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López que ha poseído a prácticamente la totalidad de la parrilla de Mediaset España. Este martes, 28 de abril, Javier Negre ha hablado 'Ya es mediodía' sobre la trama generada tras colarse una joven semidesnuda en su programa 'Estado de alarma'.

Marta López y Javier Negre en 'Ya es mediodía'

El periodista se ha mostrado indignado con todo lo ocurrido, ya que asegura que no le viene nada bien como profesional ni a su canal de YouTube. Por este motivo, el colaborador ha anunciado una tajante decisión: "Desde hoy prohíbo la emisión de las imágenes de 'Estado de alarma'. Yo soy el propietario del canal y no autorizo a ningún medio a publicar ni una sola imagen. Esas imágenes se están usando para atacar mi imagen y al programa".

El tertuliano político asegura que no quiere entrar a formar parte del mundo del corazón ni desea verse salpicado por toda esta polémica. "Ayer llegué a mi casa y había varias cámaras de televisión", ha afirmado. Negre considera que se está usando el caso "Merlos Gate" para tapar la realidad del coronavirus, a lo que la presentadora Sonsoles Ónega ha respondido: "No te permito que digas que esta historia se usa por el Gobierno para tapar los muertos".

La respuesta de Marta López

Una decisión que no comparte Marta López, colaboradora de 'Ya es mediodía' y protagonista de la polémica, que también ha estado presente en la mesa: "La gente que está ahí y nos ve se merece un respeto. No debes coartar la libertad de que la gente hable de las cosas cuando quiera hablar". La exconcursante de 'GH 2' ha vuelto a narrar cómo se siente tras lo ocurrido y ha opinado sobre el encuentro con Merlos que vivió en el plató de 'Todo es mentira': "Hubiera sido muy fácil que ayer cuando me vio me pidiera perdón a la cara, no que agachara la cabeza".