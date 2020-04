Javier Negre niega la venganza contra Merlos tras ser cazado por Jorge Javier en los pasillos de Mediaset

'Sálvame' vivió este lunes una tarde frenética por el escándalo conocido ya como "Merlos Place". El programa de Telecinco dedicó casi la integridad de sus contenidos a Marta López, reabrió la Sala "Los Ciervos" y desplegó su equipo a lo largo de todo Mediaset. Jorge Javier Vázquez no dudó en lanzarse a la caza por los pasillos de la cadena para pillar de forma imprevista a Javier Negre como ya había hecho poco antes con Alfonso Merlos, a fin de esclarecer las no pocas sombras de este asunto.

Negre salía de su intervención en 'Cuatro al día' cuando se encontraba con Jorge Javier micrófono en mano. Reticente en un primer momento, terminaba finalmente por hablar frente a las cámaras de 'Sálvame'. "¡Yo qué voy a traicionar a Alfonso! Yo no me entero de que hay una señora ahí", aclaró, asegurando que él no vio antes de su emisión las imágenes que destaparon la relación entre Merlos y Alexia Rivas.

Javier Negre, cazado en Mediaset por Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti

Negre también negó estar beneficiándose de la polémica y amenazó con medidas legales a Miguel Frigenti por hacerse eco de informaciones que afirman que intentó vender a El Mundo el vídeo de 'Estado de Alarma', su programa en YouTube. El periodista insistió en que ha autorizado a utilizar esas imágenes sin recibir a cambio ninguna compensación económica: "¿A quién le viene bien el 'Merlos Place', a La Fábrica de la Tele o a mí programa, que solo ha subido 2.000 seguidores y con la entrevista a Santiago Abascal, líder de Vox, reventamos audiencia y subimos 8.000 suscriptores?".

El periodista no perdió la oportunidad de responder a la proclama de Jorge Javier, que poco antes había atizado a la extrema derecha desde su programa "de rojos y maricones". Negre denunció que el escándalo está beneficiando a Mediaset y al Gobierno, ya que considera que en estos días "deberíamos estar hablando del coronavirus, del gobierno del bulo...". Inmerso en su discurso, no vio venir el revés de Vázquez: "Pero para eso tienes ya a Abascal en tu programa, para que te cuente bulos".

¿Traición por "levantarle" a su novia?

Previamente, en 'Cuatro al día', Negre también había abordado el triángulo de Merlos, Marta López y Alexia. "El realizador no se dio cuenta y llamé a Alfonso Merlos, que me dijo que no le diera más bombo a ese asunto porque iba a ser peor", explicó a Joaquín Prat. Del mismo modo, aclaró que la mujer con la que fue a cenar en enero y que acabó desplegando su pasión con Merlos más tarde es solo una amiga: "Fui a cenar con ella como he ido a cenar con otras mil mujeres, porque es mi amiga". De este modo, negó cualquier clase de venganza como consecuencia de haber sufrido una infidelidad.