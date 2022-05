Muere José Luis Losa, concursante de 'Masterchef' y ganador de 'Supervivientes'

José Luis Losa, ex-concursante de 'MasterChef' y ganador de 'Supervivientes 2017', ha fallecido a los 47 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado este sábado en su domicilio de la localidad albaceteña de Munera. Según ha informado El Digital de Albacete, tras conocerse la noticia el Ayuntamiento de la localidad ha decretado dos días de luto.

José Luis Losa con su mujer, Inma Simarro, tras proclamarse ganador de 'Supervivientes 2017'

El director del medio, Javier Romero, ha confirmado el fallecimiento del ex-superviviente en 'Sábado Deluxe', destacando el gran impacto que ha tenido la noticia en su tierra: "Aquí, en Albacete, en toda la provincia, era una persona queridísima. Se hizo con el cariño de toda España por su corazón y su bondad".

Precisamente hace apenas un mes el albaceteño visitó el plató de 'Sálvame' para contar que estaba pasando uno de los momentos más duros de su vida después de la inesperada pérdida de su mujer, Inma Simarro, que falleció dos meses antes de un infarto a consecuencia de la diabetes a los 48 años. "Mi vida está siendo muy dura. Cuando llego a mi casa me hundo entero. Estoy haciendo una obra que tenía ganas de hacer para asegurarnos la jubilación", confesaba.

Por respeto a la familia, no se ha desvelado las causas de la muerte de José Luis. No obstante, su ex-compañero en 'Supervivientes', Iván González, ha desvelado en el programa conducido por Jorge Javier Vázquez que habló con él dos días antes y que le dio a entender que se encontraba un poco solo: "Ha intentado vivir, hacer su vida por la familia, pero al final la pena le ha podido". Y añadió: "Me duele por sus hijos, que sé que los amaba con locura, pero José Luis, sin Inma, pensaba que no era nadie".

Un personaje entrañable

Pintor industrial de profesión, José Luis saltó a la fama en 2016, tras su paso por la cuarta edición de 'Masterchef'. A pesar de quedar en tercera posición, gracias a su entrañable personalidad, se convirtió en uno de los concursantes más queridos del formato culinario de TVE. Tan solo un año después, viajó dirección a Honduras para embarcarse en la aventura de 'Supervivientes', donde poco a poco se fue ganando el cariño del público hasta el punto de coronarle ganador del concurso.