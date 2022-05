La muerte de José Luis Losa ha supuesto un duro golpe para su familia, pero, además, para todos aquellos que coincidieron con él tanto en 'MasterChef', donde fue finalista de la cuarta edición, como en 'Supervivientes 2017', donde logró alzarse con el triunfo. Es por ello que muchos de estos rostros han querido recordarlo y darle un último adiós.

José Luis Losa y Alba Carrillo en la final de 'Supervivientes 2017'

'Supervivientes' le dedicaba un vídeo con la intervención de Alba Carrillo, Iván González y Gloria Camila. "José Luis, nos demostraste que eras un gran luchador. Tu familia de 'Supervivientes' nunca te olvidará. ¡Besos al cielo para ti y para Inma!", rezaba el texto del tuit donde se insertaba el vídeo. "Estoy noqueado, en shock. Ha sido un golpe muy duro porque hace justo dos días estuve hablando con José Luis", revelaba González en dicho vídeo.

"Quiero lanzar un beso enorme para nuestro compañero y gran superviviente José Luis", decía Gloria Camila. "Estamos consternados. Me quedo con que fue un digno ganador de 'Supervivientes'. Me enseñó a pescar, era un tío trabajador, sabía del fuego, de la tierra, de la lucha y del esfuerzo, pero, a veces, la tristeza puede con la gente más fuerte físicamente y con la gente más dura aparentemente", recordaba Carrillo, quien quedó en segunda posición en el reality. "Era un tío cariñoso, humilde y vulnerable. Nos va a dejar un gran espacio que no podremos llenar".

José Luis, nos demostraste que eras un gran luchador. Tu familia de Supervivientes nunca te olvidará. ¡Besos al cielo para ti y para Inma! ?? pic.twitter.com/QbumA8FcB9 — Supervivientes (@Supervivientes) May 8, 2022

Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos de José Luis Losa ???? pic.twitter.com/w4HaHRtCwD — Mediaset España (@mediasetcom) May 8, 2022

De repente la vida se da la vuelta. Dos buenas personas a los que tuve el gusto de conocer. Que pena más grande. pic.twitter.com/2aZMr7SQ1G — Toñi Moreno (@tmorenomorales) May 7, 2022

El adiós de 'MasterChef'

'MasterChef' también ha querido dar su adiós a José Luis con un tuit: "Descansa en paz, José Luis". En cuanto a los concursantes de su generación, Daniel del Toro ha compartido en las historias de su cuenta de Instagram un par de imágenes en donde recordaba a su compañero: "Siempre fuiste un alma indomable, te faltó tu anca y no lo pudiste soportar... Descansa en paz, amigo. Siempre te recordaré en los buenos momentos". En suma, cabe señalar que en unas semanas se emitirá el reencuentro de todos los concursantes de 'MasterChef' por su décima aniversario, por lo que es de esperar que el formato de Shine Iberia aproveche para darle un último adiós al manchego.