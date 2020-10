Alina y Gabriel siguen juntos tras el juicio por malos tratos: "Estamos escapando de la prensa"

El caso Mainat vivió un nuevo episodio este domingo con la celebración del juicio rápido a Gabriel, el presunto scort contratado por Angela Dobrowolski, mujer del productor. El venezolano agredió el viernes en directo a Alina, su pareja, para obligarle a entrar dentro de la vivienda de Mainat. Tal y como captaron las cámaras de televisión, la rusa recibió un golpe en la cabeza con la puerta del portal, hecho que llevó a la policía a presentar cargos.

Si bien Alina no realizó una denuncia, tuvo que acudir a declarar al juicio celebrado este domingo en Barcelona. El proceso se prolongó más de lo esperado porque ambos cuentan con antecedentes penales. A su salida les esperaban los reporteros de Antena 3, 'Socialité' y 'Viva la vida', quienes trataron de rascar alguna declaración a los protagonistas.

Gabriel se enfrenta a la prensa a la salida de su juicio por malos tratos

Alina se mostró más reacia con la prensa de lo que había estado en los días anteriores debido a que Gabriel no estaría contento tras pasar dos noches detenido y ser juzgado. La rusa aseguró que el joven estaba "enfadado" con ella y solo pensaba en hablar con él. "Ustedes molestáis para hablar con él, quiero hablar en privado", exigía. Un deseo escalofriante teniendo en cuenta que no dudó en posicionarse en la defensa de su propio agresor.

La astróloga negó haber declarado en contra del presunto scort, que a pesar de sus reticencias habló para desmentir haber desempeñado esa profesión y asegurar que es mecánico. "Luego hablaré en privado", repetía, esquivo con los periodistas pero aparentemente cercano a Alina, a quien se refirió en un momento dado como "mi amor". Su paciencia se fue agotando hasta que finalmente propinó un empujón a una cámara de Antena 3, visiblemente nervioso.

Mainat, a Alina: "Eres muy guapa"

"Delante de ustedes no quiero preguntar nada", insistía la rusa, que reprochaba su actuación a la prensa: "En este momento estamos escapando de ustedes". Finalmente, y tras más de diez minutos de persecución, la pareja se introdujo en un taxi destino Pineda de Mar, donde Gabriel dijo tener familia y una casa en la que quedarse. "No vivíamos en casa de Angela", afirmó antes de marcharse, mientras seguía negando haber trabajado de scort: "Angela no me pagaba nada, nadie me paga nada".

La actitud de Alina fue muy distinta a la que había tenido con la reportera de 'Socialité' antes del juicio. A su llegada a Barcelona, desveló al programa presentado por María Patiño que había recibido un mensaje de Josep Maria Mainat tras su intervención en 'Sábado Deluxe'. "Dice que soy muy guapa", revelaba con una sonrisa la rusa. Un texto que se suma a los extraños comportamientos del productor durante todo este escalofriante culebrón en el que habría sido víctima de un presunto intento de asesinato por parte de su mujer, Angela.