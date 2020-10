Mainat, un escort y su ex: el intento de asesinato se convierte en culebrón en directo en 'Ya es mediodía'

El intento de asesinato de Josep Maria Mainat, conocido productor de televisión y fundador de la factoría Gestmusic, a manos de su mujer Angela Dobrowolski es sin duda uno de los temas de la semana. Presuntamente, esta le habría suministrado una alta dosis de insulina al productor para conseguir que este falleciese ya que es diabético. Afortunadamente, la mujer no pudo conseguir su objetivo. A día de hoy, ella encuentra encerrada en su hogar familar en Barcelona, un lugar al que han acudido numerosos periodistas de televisión y prensa escrita. Pero lo que estos no esperaban es que en las puertas de esa casa iban a presenciar una violenta y surrealista escena.

La mujer en 'Ya es mediodía' y Miquel Valls, reportero del programa

Miquel Valls, reportero del programa de Telecinco 'Ya es mediodía', estaba en la entrada del lugar cuando él y sus compañeros han visto salir de esa casa a una mujer con tres maletas. Aunque inicialmente ha habido cierta confusión ya se ha creído que podía ser la mujer de Mainat, finalmente hemos visto que no, se trataba de una chica con acento de Europa del Este. Esta ha explicado a la prensa presente en el lugar que era la novia de Gabriel, un escort latino que había contratado Angela Dobrowolski y que en ese momento estaba acompañándola dentro del hogar.

La mujer ha explicado a la prensa que llevaba dos semanas viviendo en ese lugar junto a su novio y a la pareja de Mainat y ha afirmado que perdió su anterior vivienda precisamente por culpa de esta última. Algo que explicaría que esta la hubiese acogido en su inmueble. Tras dar su versión de lo sucedido, la chica no ha dudado en intentar entrar de nuevo en la vivienda para recoger una cuarta maleta con joyas, documentación y dinero, pero Angela Dobrowolski y su presunto amante Gabriel se lo han impedido, algo que ha provocado la furia de la chica, que en pleno directo se ha enfrentado a ambos en la puerta del hogar. "¡No entro Gabriel, pero quiero mi maleta! ¡Dame mi maleta!", ha seguido afirmando la chica a la que podría ser la madre de su ya exnovio, que parecía estar también ahí. Lo ha hecho ante un Miquel Valls totalmente impactado, que estaba a su lado presenciando la escena.

Mainat "no daba crédito" a la escena

"Tu hijo no me deja salir, me ha tenido cuatro días en casa encerrada", ha seguido replicando la chica en un tono tenso que ha dado paso después a que esta haya decidido entrar a la fuerza a la vivienda, algo que ha provocado que el periodista haya decidido avisar a las autoridades, que se han presentado en el hogar. Minutos después, una ambulancia también ha acudido al hogar del productor y varios enfermeros han entrado al inmueble. No hemos sabido que ha pasado ya dentro pero lo que está claro es que la tensión de este momento narrado en directo por el periodista catalán ha dejado impactados a espectadores y miembros del equipo del programa, tal y como ha confesado Sonsoles Ónega en el programa. Destacar por último que Valls ha afirmado que Mainat, que se encuentra en Canet de Mar, "no daba crédito" a lo que estaba sucediendo en la que era su casa.