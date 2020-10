Las primeras palabras de Josep Maria Mainat tras conocerse el presunto intento de asesinato de su mujer

Una de las noticias más sorprendentes de los últimos días es que Josep Maria Mainat, el conocido productor de televisión y fundador de Gestmusic, había sufrido un intento de asesinato el pasado mes de junio a manos de su mujer, Angela Dobrowolski. Su esposa habría intentado acabar con la vida del productor de 'Crónicas marcianas' al saber que este planeaba divorciarse de ella y no dejarla como heredera de su millonario patrimonio. Dobrowolski habría suministrado altas dosis de insulina a Mainat, que es diabético y que entró en coma en aquel momento, pero que ahora está perfectamente recuperado.

Josep María Mainat se pronuncia en 'Sálvame' sobre su intento de asesinato

Tras saltar la noticia, muchos medios han querido hacerse eco de las primeras palabras de Mainat. Una primicia que han logrado María Patiño y Chelo García-Cortés y que han hecho pública en 'Sálvame'. Ambas mandaron un mensaje al conocido productor para preguntarle por el tema y contestó que se encontraba "bien" y que la investigación "sigue en marcha y ya se verá cómo evoluciona". Ha añadido que no quiere hacer más declaraciones y tampoco cogió el teléfono cuando Patiño le llamó para que entrase en directo al programa.

Mainat terminó su mensaje a la presentadora de 'Socialité' manifestando que le gustaría conocerla "algún día", una frase que no añadió en el mensaje enviado a Chelo. Patiño se ha mostrado muy contenta por esta declaración de intenciones del productor y ha afirmado que su objetivo ahora es conseguir que este le conceda una entrevista. Jorge Javier Vázquez le ha preguntado entonces si estaría dispuesta a conocerle, algo que Patiño ha afirmado rotundamente: "Es un grande". El presentador de 'Sálvame' ha querido saber si su compañera abandonaría la cadena si Mainat le propone algún proyecto televisivo: "No, eso no; además, Mainat es muy de Telecinco".

Se revelan más datos

En 'Sálvame' también han hablado con Toni Muñoz, el periodista de La Vanguardia que dio la noticia, que ha explicado que, aunque al despertar del coma, Mainat "estaba convencido" de que su mujer, con la que tiene dos hijos pequeños, había intentado asesinarlo, dudó mucho en tomar la decisión de denunciarla. Muñoz ha explicado que finalmente fue el hijo que tuvo en común con Rosa Maria Sardà, Pol, el que tomó medidas legales contra Dobrowolski.