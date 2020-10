Alina se somete al polígrafo en 'Sábado deluxe': Ángela podría haberle pedido ayuda para "acabar con Mainat"

Hace tan solo unos días, saltaba la escabrosa noticia de que Josep Maria Mainat había sufrido un presunto intento de asesinato por parte de su mujer, Ángela Dobrowolski. A raíz de la publicación de la noticia, el caso no ha hecho más que crecer y sumar nuevos personajes a sus tramas. Además de la pareja, han surgido Gabriel, un escort que la mujer de Mainat había contratado, y Alina, la pareja de este hombre.

Alina se somete al polígrafo en 'Sábado deluxe'

Ha sido esta última la que se ha personado en 'Sábado deluxe' para someterse al polígrafo y revelar todo lo que conoce sobre el caso, pocas horas después de haber salido del calabozo tras el altercado que protagonizó el viernes a mediodía en casa de Mainat. Según cuenta, Dobrowolski trató de hacerles la vida imposible en el momento en el que Gabriel la dejó y se fue con Alina. Al perder la casa, Alina y Gabriel se marcharon a vivir con la mujer de Mainat pese a la fuerte discusión que tuvieron los tres, ya que no tenían otro lugar al que ir y la alemana fue la responsable de que los echaran de su casa.

La pareja estuvo viviendo en la casa de Mainat, donde no se encontraba este, durante 20 días hasta el viernes pasado. En un principio se alojaron en una habitación con jacuzzi, pasando después al sótano porque Ángela Dobrowolski querría alquilar las habitaciones a escorts. Alina tiene claro que la mujer del productor es "violenta, vengativa y cruel" y que ha intentado matar a su marido.

La conversación telefónica entre Mainat y Alina

Alina asegura no conocer al productor en persona y solo haber hablado con él recientemente a raíz de todos los sucesos ocurridos. Esta conversación surgió porque le cogió uno de los seis móviles que tiene Dobrowolski, empezando a chatear con él. Además, explica que fue el propio Mainat quien le dijo que no podía hacer nada y que tenían que abandonar el viernes la casa. Sin embargo, parece ser que el fundador de Gestmusic sí conocería la existencia de Gabriel, aunque no su trabajo como escort.

Alina en su entrevista en 'Sábado deluxe'

Otro de los temas tratados por Alina en la entrevista con Jorge Javier Vázquez fue la trampa que Ángela Dobrowolski le quiso hacer a Pol Mainat, el hijo del productor. "Quería que yo ligara con Pol y lo llevara a un apartamento. Yo lo llevaba y desaparecía, así venía ella y discutía con él para que Pol la pegara y ella lo denunciara", explicó la rusa, que afirmaba que las intenciones de la acusada eran deshacerse de su hijastro, su principal enemigo.

La terrorífica mentira de Alina

Ya sometida al polígrafo y a las cuestiones de los colaboradores de 'Sábado deluxe', Alina fue respondiendo a las preguntas que le iban haciendo. Entre ellas salió a la luz que Ángela Dobrowolski estaba vendiendo bienes de la casa del productor para conseguir más dinero, que agredió a Alina en una discusión y que le pidió que le pasara el contacto de un chico "con muchos cojones" para distraer a Mainat y poder ver a sus hijos.

Pero uno de los momentos más escabrosos del polígrafo llegó con la única mentira que dijo. A la pregunta de si Ángela le pidió ayuda para contratar a alguien para que acabara con su exmarido, Alina respondió que no y Conchita aseguró que la curva era clara y que mentía. Sin embargo, no quedaba claro a qué se debía la petición e igual podría ser para trabajar como guardaespaldas o para que robaran al productor.