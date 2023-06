Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Alma Bollo e Isa Pantoja no han conseguido evitar las discusiones como habían prometido al principio de la edición de 'Supervivientes'. Las dos primas, siendo una defensora en las galas y la otra concursante, han protagonizado un incómodo enfrentamiento en el plató en la llegada a España de la hija de Raquel Bollo tras ser expulsada del concurso.

Isa Pantoja, Alma Bollo y Carlos Sobera en el plató de 'Supervivientes'

Antes de empezar la discusión que sabía que se avecinaba,. "Desde fuera vuestras broncas las hemos vivido tanto tu madre como yo. A ella le ha dolido lo suyo y a mí también", aclaraba la comentarista. Una vez dicho esto, Pantoja ha soltado la bomba sin miramientos: "A ti lo único que te tengo que decir es que".

La polémica ha sido producida por una discusión durante el concurso que habían protagonizado Alma Bollo y Asraf Beno. La andaluza se había encarado con él delante de las cámaras por un comentario hiriente que le había hecho. "Esas imágenes vienen porque él me dice que yo me siento en un 'Deluxe' a vender a mi familia", ha aclarado Alma Bollo.

Isa Pantoja, a pesar de la opinión del resto de concursantes, ha insistido en que su pareja no había sido la primera en involucrar a la familia en las discusiones del programa, pero esta ha sido rápidamente rebatida por su prima. "Diecisiete personas no podemos estar equivocadas, corazón mío. No hay peor ciego que el no quiera ver", decía la entrevistada.

La discusión se sale de madre

"Yo no lo he acusado a él de vender nada. ¿A cuento de qué él me ataca?", pregunta indignada la concursante. La llama ya estaba encendida y las primas han seguido discutiendo sobre otros aspectos del paso de Alma Bollo por el reality. Tanto se han empezado a gritar que apenas se ha entendido lo que se decían. Isa Pantoja ha terminado acusando a Alma Bollo de ser soberbia y le ha dicho que debe ser más humilde. "Humildad tienes que demostrarla tú y tu novio", le respondía Bollo.

Carlos Sobera les ha hecho saber que le parece triste que trasladen las discusiones sobre el programa a su relación personal, y Alma Bollo se ha defendido diciendo: "No me pienso callar más, no es justo [...] Hay que aprender a reconocer cuando las personas a las que defendemos se equivocan", decía refiriéndose al papel de su prima en 'Supervivientes'.