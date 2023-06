Por Fernando S. Palenzuela |

Hace unos días, 'Supervivientes' daba la noticia de que Alejandro Nieto se convertía en fantasma del pasado para viajar a Honduras y acompañar a los últimos concursantes en la recta final del reality show. De este modo, sucedería a Ana María Aldón y Alexia Rivas, quienes en el momento de la noticia se encontraban en la isla. Pero el ganador de la edición de 2022 no será el único en coger el avión.

Oriana Marzoli

Durante la gala del pasado 8 de junio, Carlos Sobera conectaba con Oriana Marzoli para dar a conocer que. No es la primera vez que le asignan este cargo, pues. Su récord de permanencia no está muy lejano, pues cuando fue concursante en 2014 tan solo aguantó cuatro días como superviviente.

"¿Tú eres consciente de que en esta ocasión tienes que estar todos los días que te corresponde estar, no?", le indicaba el presentador. La risa de Marzoli se cortaba de repente y preguntaba preocupada que cuántos días eran esos. Después de una broma, Sobera acotaba y le aclaraba que sería entre 1 y 20. Por el momento, Nieto comenzará esta pequeña aventura el 11 de junio en 'Conexión Honduras', pero se desconoce qué día podrá acudir Marzoli.

Las peticiones de Oriana Marzoli

Durante la breve charla que han mantenido presentador y exconcursante, esta requería para ir unas mosquiteras. Además, se mostraba segura de que no lo pasaría mal, pues como todos saben ya pescar y cocinar, no tendrá que preocuparse de nada. En suma, ha asegurado que está deseando saltar del helicóptero y, sobre todo, hacer la noria infernal: "Una cosa es que no me gusten los bichos y otra que no me gusten las pruebas físicas. Las pruebas físicas me flipan". Por otro lado, no cree que se vaya a llevar mal con nadie y piensa que su principal apoyo será Adara Molinero.