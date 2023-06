Por Beatriz Prieto |

La tarde del miércoles 7 de junio, 'Supervivientes 2023' arrancó un nuevo reto que ponía a prueba el aguante de sus concursantes: los seis debían mantenerse tocando una urna hasta que solo quedaran dos de ellos para la final del juego de líder. No obstante, en el arranque de la gala en directo con Carlos Sobera al día siguiente, el presentador descubría a la audiencia el hecho de que aún no se conocía a dichos finalistas, puesto que Artùr Dainese, Asraf Beno y Bosco Blach llevaban casi un día enero sin soltar la urna.

Los concursantes de 'Supervivientes 2023' al comienzo de la semifinal del juego de líder

Tal y como señaló Adara Molinero en el recopilatorio que se emitió en la gala del jueves 8 de junio,, razón por la que todos se prepararon para pasar el mayor número de horas posibles pegados a la caja de cristal, hasta el punto de que el programa incluso les dio cilindros para meter uno de sus brazos y que sus músculos no se cansaran tanto., ya que, al contrario que sus compañeros varones, lo tenía más complicado para mear si no deseaba despegarse de la urna.

En el caso de sus compañeros Alma Bollo y Jonan Wiergo, el cansancio por pasar tanto tiempo en pie y con la mano sobre la urna fue el motivo por el que ambos terminaron rindiéndose: la sevillana lo hizo pasadas las cinco horas, mientras que el valenciano abandonó a las ocho horas, dejando solos a Beno, Dainese y Blach. De esa forma, los tres "finalistas" del complicado reto fueron pillados, al comienzo de la cita con Sobera, aún con sus manos pegadas a la urna, pasadas veintiún horas "con dolores, con calambres". De hecho, los tres lucían vendas en las piernas y los pies, puesto que se les habían hinchado por pasar tantas horas de pie y sin apenas moverse del sitio.

???? ÚLTIMA HORA ????



Desde la tarde de ayer, los supervivientes llevan más de 12 horas disputando una histórica prueba de resistencia para convertirse en finalistas de líder ????



Los dos que más aguanten unidos a la urna lucharán esta noche por la inmunidad en la 'Noria Infernal' ???? pic.twitter.com/H2M4Os0QGX — Supervivientes (@Supervivientes) June 8, 2023

"Siento cosas que no sabía que tenía"

"Nos tenéis absolutamente pasmados. No hay calificativos para decir lo sorprendidos, lo encantados, lo admirados que estamos con vuestra actitud", confesó el presentador, antes de preguntar "cómo estáis". "Jodidos", resumía un visiblemente cansado Dainese, a quien se sumaba Beno al señalar que estaban "destrozados". "Yo he parado de notar cosas que sabía que tenía y he empezado a sentir cosas que no sabía que tenía", comentó Blach, el cual desveló el cuidado que les habían dado sus compañeros, que incluso les habían alzado un toldo para que no les diera el sol.

Al abordar los motivos por los que seguían aguantando, Beno confesó pensar en "la ilusión de llegar a la final en helicóptero, en la familia, en la gente que nos apoya", a lo que Blach sumó el hecho de que se motivaban al ver a sus compañeros. "Estamos orgullosos de nosotros", añadía Dainese, minutos antes de que la organización les diera permiso para separar las manos. Los tres, agotados y sin dormir, lucharon entonces para alcanzar la final en una prueba de equilibrio en la que perdió el madrileño, por lo que sus dos compañeros pelearon en una noria infernal que no duró mucho, dado el trote que llevaban: Beno ganó cuando Dainese cayó al mar.