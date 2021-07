Mediaset da el pistoletazo de salida a 'Los relojes del diablo', una ficción rodada a caballo entre Italia, España y Bélgica. Este thriller recrea una historia real de narcotráfico, poniendo el centro la convulsa etapa vivida por su protagonista original: Gianfranco Franciosi, un mecánico náutico italiano que termina por infiltrarse en un cártel de droga, eso sí, a petición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El primer capítulo tiene como fecha de estreno la noche del lunes 5 de junio, a partir de las 22h45 en Cuatro.

Entre el elenco español de este thriller se encuentra Álvaro Cervantes, quien interpreta a Aurelio: un hombre ingenioso, astuto y carismático. La importancia de su personaje radica en que es el heredero del cártel de los Vizcaíno tras la detención de su padre. El actor nos cuenta en FormulaTV cómo ha sido enfrentarse a esta producción, cómo es 'Los relojes del diablo' y si cree que Cuatro puede convertirse en un referente de ficción.

Álvaro Cervantes en 'Los relojes del diablo'

Álvaro, te enfrentas a un reto italo-español de altura... Cuéntanos qué es 'Los relojes del diablo' y por qué la gente no puede perderse los capítulos de esta serie.

'Los relojes del diablo' es una historia muy potente, que va más allá del narcotráfico. Trata de un tipo, Marco Merani, alguien que tiene un astillero y que se dedica a reparar, construir embarcaciones y trabajar con los motores. Y, por esta condición de su trabajo, se ve conectado con una red de narcotráfico. Eso lo usa la policía italiana en colaboración con los cuerpos españoles para infiltrarle en esa red y que ponga a punto las embarcaciones de una organización de narcotraficantes.

De hecho, se va a ver como pez fuera del agua en este mundo criminal, que le supone una amenaza total, y terminará provocando que su mundo se vaya derrumbando poco a poco. Yo interpreto al líder de esta organización, Aurelio, que le va a pedir trabajos cada vez más importantes y que va a ir confiando en Marco, gracias a su potencial y lo bueno que es en su trabajo. Eso va a hacer que la relación se estreche mucho y la policía lo va a utilizar para llegar hasta Aurelio.

Aurelio es un tipo muy inteligente que no deja un cabo suelto

¿Y cómo es Aurelio? Ese joven capo a la española que seguro te suena de mucho.

Pues Aurelio es un tipo muy inteligente que no deja un cabo suelto en lo que hace y que va a cometer el error de confiar en Marco, quedando totalmente deslumbrado por su capacidad como mecánico. Es un tipo que en la seriedad va a encarnar esa amenaza que tiene toda esta operación.

Entonces, desde esa dualidad entre el bueno y el malo, ¿tienes claro quién se ajusta a esos perfiles o hay aspectos que terminan por darle la vuelta a todo?

Bueno, en cuanto a cómo encaro los trabajos... No lo enfoco a si mi personaje es bueno o malo. Quiero decir, cada uno tiene un objetivo y luego, evidentemente, está el cuestionamiento moral de lo que hace, que es innegable. Pero, en este caso, el personaje que interpreto es el villano, que supone un peligro y es el líder de una organización criminal. Está claro en qué lado está de la ecuación. Pero, no obstante, uno como actor tiene que enfocar los personajes desde la intención que tienen en la historia.

De todas formas, Aurelio no está solo. Tiene a su compañero, su fiel escudero Pablo. No obstante, surge algo de tensión cuando termina por acercarse a la hermana de Aurelio...

Dentro de la historia hay subtramas en cuanto a la familia y a las relaciones de poder. Evidentemente, son cuestiones que van a ir apareciendo y de las que Marco también va a ser testigo desde dentro. Más allá del narcotráfico, que es como telón de fondo, la serie es un drama de personajes, ¡empezando por el protagonista! Él tiene su drama particular, que, ya te digo, va a ser testigo de los conflictos de otros personajes que van a vivir en la historia.

Álvaro Cervantes en 'Los relojes del diablo'

Tirando un poco de historias de narcotráfico, ¿has buscado referencias en ficciones como 'Narcos', la italiana 'Suburra' o, por contra, estamos ante un personaje completamente distinto a lo que ya se ha visto?

No he bebido de ninguna otra serie pensando en preparar 'Los relojes del diablo', la verdad. Sí que es cierto que cuando me llegó la oportunidad de formar parte de esta producción, evidentemente se me vino a la cabeza una serie que me encanta: 'Gomorra', precisamente por ser italiana y por tratar el tema en el que se adentra. Soy muy fan del género cuando está contando desde los personajes.

Esa manera de contar, al final, le da mucha más humanidad a la historia, no es algo tan encorsetado...

Sí. A mí, sobre todo, lo que me interesa es hacerlo como actor y también como espectador es ver el arco de los personajes, cómo empieza y cómo termina... En 'Gomorra' son arcos brutales de personajes. Hay una manera de hacer un estilo en muchos proyectos que he visto en Italia, tanto de cine como de televisión, que tienen mucho que ver con la forma de contar en 'Los relojes del diablo'. Al final, la serie bebe de ese universo.

¿Cómo enfrentaste esas grabaciones a caballo entre España, localizaciones en Italia...? ¿Ha supuesto alguna barrera el idioma o las costumbres?

He tenido la oportunidad de doblarme yo mismo en italiano

Yo rodé en Italia y en España. Estuve en Roma un mes y medio, luego seguí en Málaga y en Cádiz, pero volví a Italia a terminar mi participación. Eso es algo que hacía mucho que quería hacer, formar parte de un proyecto y una producción así... Y, justamente, con Italia por lo que te digo, que siempre me ha interesado lo que se hace allí y esa cultura. Cuando me propusieron este personaje fue un notición enorme. Luego, he tenido la oportunidad de doblarme yo mismo en italiano, por lo que el trabajo esta al completo en la versión italiana de la RAI; no tienes la sensación de que es solo tu imagen y te ponen la voz en el doblaje.

Además, se han mantenido partes en castellano del reparto. Esto ha sido algo bastante inaudito por lo que me han contado en la RAI: se ha emitido en el horario de máxima audiencia de la televisión publica italiana una serie con partes de versión original subtitulada. Ha funcionado, ha gustado, la gente ha entrado y yo, sinceramente, espero que ese test que se ha hecho con el público italiano, pues se repita aquí, con la ha acogida que pueda tener la serie en Cuatro.

Álvaro Cervantes en 'Los relojes del diablo'

Es una tendencia curiosa que se está utilizando en las series. Por ejemplo, 'Élite' ha incluido diálogos en francés, además de otras producciones donde el idioma original se ha mantenido con subtítulos...

Está claro que, en ese sentido, depende de la emisión y demás, pero, en este caso, la serie se va a emitir en Cuatro doblada toda al castellano. Sin embargo, cuando llegue el momento, pues puede ser algo interesante.

Hablando de la RAI, precisamente, 'Los relojes del diablo' ha tenido cinco millones de espectadores de media. ¿Crees que pueden repetirse esos resultados en España?

'Los relojes del diablo' se acerca mucho más a la cultura italiana que a la española

Yo creo que los datos hay que verlos en su contexto. Evidentemente, en la RAI es una serie que, por los libros en los que está basada, a nivel de prensa es una historia que ya había sonado en Italia, que se acerca mucho más a la cultura italiana que a la española, porque al final el protagonista es italiano y el drama familiar que vive está ambientado allí. Además, las audiencias de allí, en la RAI, son muy altas y, entonces, hay que verlo en su contexto. Aquí, yo estoy seguro de que el público que entre, sea el que sea, y que siga la serie va a poder disfrutar. ¡Para eso se hace! Que el espectador que se ponga con el capítulo quede enganchado y siga la aventura.

También hay que tener en cuenta la audiencia diferida, pero, ¿crees que 'Los relojes del diablo' podría impulsar a Cuatro como un referente en series?

Totalmente. Yo espero que 'Los relojes del diablo' pueda colaborar en eso, evidentemente. Es una historia que habla de un infiltrado que lió algo muy fuerte en su vida... Los espectadores van a poder vivirlo, disfrutarlo/sufrirlo en estos capitulo en Cuatro. Además, la parte española en la ficción es muy potente también; esa mezcla "itañola".