Amador Mohedano niega padecer cáncer

El pasado 12 de junio, una revista publicaba la información de que Amador Mohedano padecía cáncer, concretamente de seno paranasal y de cavidades nasales. Sin embargo, el empresario lo ha negado a través de una llamada telefónica a 'Sálvame', asegurando que todo lo mencionado es mentira y que él se encuentra en perfecto estado de salud.

Amador Mohedano

José Antonio León se encontraba en la puerta de la casa de Amador Mohedano, desde donde aseguraba que existían diferentes versiones de la noticia. Por un lado, la de la revista, donde se aportaban datos muy precisos que llevaban a confiar en su veracidad. Sin embargo, por otro lado estaba la del propio afectado, quien negaba todo lo ocurrido y así se lo hizo saber al equipo del programa de Telecinco: "Nada, nada. No sé nada y además, es mentira todo lo que han dicho y ya está".

¿Ha filtrado Jacqueline la información?

El nombre de Jacqueline, la novia de Mohedano, ha aparecido tras conocerse el desmentido, pues ha sido apuntada como la culpable de que la información fuera publicada. Luis Rollán recibía un mensaje de Carolina Sobe donde aseguraba que Amador estaba tocado porque Jacqueline era la persona que había filtrado la información, gesto que no gustó nada a la pareja de Amador Mohedano.

Jacqueline envió varios mensajes de audio al programa, donde negaba todo lo que Sobe había afirmado: "Dile a Luis Rollán que se calle la boquita, que no busque más protagonismo y que todo es mentira", expresaba para terminar llamando "manchas de sinvergüenza" a los que la habían acusado. Pero aquí no terminaban las ganas de hablar de la implicada: "No hagas caso de lo que están diciendo, todo es una calumnia y la revista está demandada (...). Amador, gracias a Dios, está cada día mejor".