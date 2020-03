La dura traición de Rocío Carrasco a Amador Mohedano y Ortega Cano sale a la luz en 'Sábado deluxe'

Rocío Carrasco no tiene aliados en su familia. Desde hace ya unos meses, su expareja, Antonio David Flores se ha vuelto a recorrer los platós para hablar de la relación que tiene con la madre de sus hijos, los cuales tampoco mantienen una buena comunicación actualmente con ella. Además, su hermana Gloria Camila también mencionó recientemente en 'Volverte a ver' la falta de comunicación que había surgido entre ellas desde que su madre falleció. Ahora, ha sido Amador Mohedano el que se ha mencionado en este tema y se ha unido al resto de familiares "rechazados" por la hija de Rocío Jurado.

Amador Mohedano ha vuelto a ' Sábado deluxe ' después de cuatro años sin aparecer por el formato y ha sido ni más ni menos que para hablar de la relación que tiene con su sobrina, Rocío Carrasco. En el programa del 7 de marzo el hermano de Rocío Jurado era el invitado estrella de la noche en el espacio presentando por Jorge Javier Vázquez . Muy dolido con su sobrina, Mohedano ha desvelado que: "No me merezco lo que han hecho conmigo", lamenta.

Amador Mohedano en 'Sábado deluxe'

El hermano de "la más grande" ha reconocido que lleva ocho años sin hablar con su sobrina y tiene claro que el porqué. "Ellos no han querido", recrimina Mohedano. Desconoce los motivos por los que su sobrina mantiene la distancia pero deduce cuál es la raíz de este conflicto. Durante el último espectáculo que hizo Rocío Jurado hubo una confusión donde Fidel le contó algo a Rocío Jurado que no debía y finalmente explotó: "Entré al trapo y me la metieron doblada", afirma la expareja de Rosa Benito.

Veto a Ortega Cano en la película de Rocío Jurado

Por si fuera poco, Mohedano también ha contado que la cineasta, Gracia Querejeta, estaba interesada en dirigir un largometraje de Rocío Jurado. Tanto Rocío Carrasco como su tío estaban dispuestos a hacerlo, sin embargo, para la hija de la "más grande" no había lugar en la película para que saliese Ortega Cano, algo que la tertuliana, María Patiño también ha corroborado. Las razones detrás de esta decisión se deben a que la relación idílica que mostraban el torero y la cantante no era de verdad y detrás había una "mala vida" que Cano le daba a su pareja.

"Hubo un momento de su matrimonio en el que las cosas no iban bien", ha apuntado Patiño. El hermano de Rocío Jurado ha explicado que la pareja discutía porque Cano "pasaba días enteros fuera de casa" algo que a la intérprete no le gustaba ni un pelo. Una afirmación que coincide con la información que la presentadora de 'Socialité' desveló durante la visita de Mohedano al plató de 'Sábado deluxe': "Rocío Jurado le encargó a dos periodistas que siguieran los pasos de Ortega Cano" porque no se fiaba del torero. "Ortega ya tenía una vida muy recorrida y el mundo taurino estaba por encima de todo", ha admitido el hermano de la cantante.