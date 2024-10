Amaia Aberasturi: "Da pena que no se conozca lo que hicieron las beguinas, pero aquí estamos para contarlo"

Por Sergio Navarro |

Tras su estreno en Atresplayer hace unos meses, este jueves 17 de octubre se estrena en Antena 3 'Beguinas', una serie que nos quiere dar a conocer los beguinatos que existieron en España y de donde surgieron los primeros movimientos feministas. Para conocer todos los detalles de esta ficción, hablamos con sus protagonistas, Amaia Aberasturi y Yon González

Yon: Mucha tensión.

Amaia: Y mucho drama. Es una historia de amor, de thriller, de historia también por conocer a las beguinas... Un poco de todo, la verdad.

Amaia Aberasturi, en 'Beguinas'

¿Conocíais qué eran las beguinas antes de que llegara el proyecto?

Yon: No tenía ni idea, yo lo descubrí cuando nos ofrecieron el producto, y aparte no hay mucha información sobre las beguinas si buscas en internet. Igual es que no busqué muy bien.

Lo primero que hice fue buscar "beguinas" en internet a ver qué aparece, sinceramente

¿Y qué es lo primero que pensáis cuando os llega?

Amaia: Bueno, es verdad que cuando me mandaron una secuencia, que era para el casting, sí que se sobreentendía un poco algo. Se ve que es histórica, que es de beguinas y, al ver que llama así, lo primero que haces es buscar "beguinas" en internet a ver qué aparece, sinceramente. Eso es lo que hice yo. No hay mucha información, pero algo sí que hay como para deducir quiénes eran.

Yon: Pero en realidad, luego con los guiones para poder trabajar y darle forma, que es lo importante, fue suficiente.

Amaia: Sí, y la biblia del proyecto. La propia cadena nos da una biblia de lo que va a ser la serie y ahí se entiende perfectamente.

Yon: Y en resumidas cuentas, mi parte es para con ella y cumplo la historia de amor de la protagonista. Entonces, sean beguinas o sean otra cosa, a mí me daba lo mismo.

Ellas sí que creen en Dios, pero no en la Iglesia como entidad

Para quien no haya visto aún la serie y no sepa quiénes eran, presentadnos a las beguinas.

Amaia: Las beguinas yo diría que son las primeras feministas, las primeras que luchan por sus derechos, por su libertad... Porque al final, en el siglo XVI eso era algo impensable. De hecho, muchas veces se las confundía con brujas porque al final iban en contra de lo que la iglesia dice. Ellas sí que creen en Dios, pero no en la Iglesia como entidad. Creen en Dios y son muy religiosas, de hecho se les confunde con monjas, cosa que no son precisamente por eso mismo. Luego, por ejemplo, las decisiones se tomaban democráticamente, que son cosas que hoy en día las damos por hecho, pero en aquel momento, pues no. O Lucía, que es de una clase social muy distinta a la de Telmo, las beguinas no ven ninguna maldad en eso, pero sin embargo, mi familia que es noble y clásica, pues sí. Digamos que eran unas avanzadas para su época.

¿Eres una bruja para tu familia?

Amaia: No, no... ¿Yo qué voy a ser una bruja? Solo en aquelarre.

Yon González y Amaia Aberasturi, en 'Beguinas'

Ahora que ya estamos más introducidos en el tema, habladnos de vuestros personajes.

Yon: Mi personaje trabaja para las beguinas, hace la comida, limpia, hace pan... hace que las beguinas estén cómodas y bien atendidas.

Amaia: El hombre de la casa. Cómo cambia, eh.

Yon: Y con todo el gusto del mundo sirve a todas las beguinas.

Amaia: En mi caso, Lucía es una noble que descubre que su madre es un beguinato, que hasta ahora no lo sabía, y al principio piensa que las beguinas eran casi brujas e incluso siente rechazo hacia ellas porque siente que son impuras al hacer cosas que no deberían. Al principio comienza con este punto de vista y finalmente descubre que no es eso, que la sociedad ha hecho que pensemos eso de ellas, pero realmente son personas maravillosas. Conoce a Telmo, se enamorará de Telmo, luchará por su amor imposible y hará todo lo posible para que sea posible.

De nuevo, otro ejemplo de la importancia de la ficción para sacar a la luz historias que se desconocen.

Yon: Claro, es súper importante para que la gente descubra y vea también cómo se vivía en otras épocas. Y el tema de las beguinas está bastante bien reflejado.

Amaia: Leyendo se aprende mucho, pero el verlo hace que se retenga y no se olvide. Al final nuestro trabajo es contar historias, sea la que sea. En este caso, la de las beguinas.

Yon: Al final lo importante son las emociones y los sentimientos, y eso es atemporal.

Amaia: Y también cómo nosotros trabajamos. Tanto Yon como yo tenemos una manera de trabajar en la que tanto sea época como sea actual nos da lo mismo. Somos personas que sienten, y luego hay subtramas. Aunque sean beguinas, e históricamente estemos hablando de ellas, estos personajes viven lo que podrían estar viviendo hoy en día y nuestra forma de transmitir da igual la época. Una historia de amor es una historia amor ahora y antes.

Sientes pena de que no se conozca históricamente lo que hicieron, pero aquí está esta serie para podérnoslo contar

¿Qué ha supuesto para vosotros explorar esta historia de mujeres feministas?

Amaia: Pues te sientes agradecida de que históricamente haya habido mujeres que hayan luchado tantísimo por nuestros derechos, pero sin irte muy lejos. La verdad es que se agradece, porque imagino que si no lo hubiesen hecho nuestros derechos actuales serían otros. Sientes pena de que no se conozca históricamente lo que hicieron, pero aquí está esta serie para podérnoslo contar y me siento contenta de formar parte de esta historia.

El vestuario de 'Beguinas' es espectacular aunque no podía respirar. Para lucir hay que sufrir. En el siglo XVI, también

¿Cómo os habéis sentido con el vestuario de esta serie?

Yon: El actor lo que tiene que trabajar, ya que no estamos en verso, es la naturalidad, que seas verdadero y que estés comunicando lo que tienes que comunicar.

Amaia: Y que hablar en plural suene natural.

Yon: La época ya lo da el espacio y los vestuarios. Yo como actor nunca me centro en eso porque lo importante es conectar emocionalmente con el público sin hablar como un cani, pero sí manteniendo como hablo, que creo que hablo bastante neutro.

Amaia: Y la ropa es espectacular. Han trabajado súper duro y por lo menos mi ropa de noble es muy bonita aunque no pueda respirar. Para lucir hay que sufrir. En el siglo XVI, también.

Por último, ya se estrenó la serie en Atresplayer y tenéis feedback, ¿cómo os enfrentáis ahora a la llegada de 'Beguinas' en abierto?

Amaia: Pues si te soy sincera, estoy tranquila. Nuestro trabajo ya está hecho y ahora es cederlo a la gente y que lo disfruten, aunque siempre quieres que guste, pero de alguna manera no hay presión porque ya lo he hecho y todo lo que he podido hacer ya está hecho de la mejor manera que he podido.