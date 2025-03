Por Beatriz Prieto | |

La noche del jueves 6 de marzo, 'Supervivientes 2025' dio el pistoletazo de salida con el "bautizo" de sus concursantes y la llegada de Terelu Campos. Una curiosa "participación" marcada por el misterio que arrancó con un salto desde el helicóptero de lo más peculiar y, al contrario de lo que podían creer muchos, sin demasiadas dudas.

Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez en el arranque de 'Supervivientes 2025'

, soltaba Jorge Javier Vázquez al aparecer la imagen de Terelu, ya en Honduras. "¡Pero por favor, me pinchan y no me lo creo!", exclamaba el presentador, antes de proceder a saludar a su excompañera de ' Sálvame ', a quien señaló que "llevamos diez minutos de gala y todavía estás allí". "Fíjate, y te puedo sorprender hasta doce minutos", bromeó la aludida. "Yo soy de los que he dicho:. Porque estoy convencido", aseguró entonces Vázquez.

"De momento, no eres concursante oficial, entre otras cosas, porque si te presentaras, seguro que ganarías y ya nos quedaríamos sin emoción. Lo hacemos por los demás", comentó el presentador, con ironía. "Claro, sería tu ganadora y vas a quedar fatal", siguió la broma Terelu. Asimismo, el presentador recalcó que "vas a estar como los demás: pasando hambre, durmiendo en el suelo, rodeada de bichos, pescando para comer... tú hace mucho que no pescas, Terelu". "Y que no me pescan ni te digo", replicó la colaboradora, con humor, segura de que "si alguien me quiere así con este cuerpo escombro, ya para toda la vida".

"Quería ser yo quien se pusiera a prueba"

Terelu se encaminó tiempo después hacia el helipuerto, donde conectó de nuevo con Vázquez y se animó a subirse al helicóptero. Ya en pleno vuelo, la colaboradora desveló su mayor dificultad ante el salto: el hecho de que no puede nadar "como una persona normal" porque carece de dorsales. "En los últimos años la vida me ha puesto a prueba sin decidirlo yo y esta vez quería ser yo quien lo decidiera por mí misma", explicó la malagueña, sobre el motivo por el que había aceptado acudir a 'Supervivientes 2025'. Finalmente, Terelu se lanzaba desde el helicóptero, desde muy baja altura, y con tres profesionales en el agua que se acercaron al momento a arroparla. "Han ido a ayudarla porque no puede nadar por sus limitaciones", aclaró Vázquez, después de explicar su misión en el reality.