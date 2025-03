'Supervivientes 2025' aclara el papel de Terelu Campos, que podrá optar a ser concursante oficial

Por Beatriz Prieto | |

La gala inaugural de 'Supervivientes 2025' del jueves 6 de marzo incluyó el debut de sus primeros concursantes, a los que se sumarían José Carlos Montoya y algunos más en la cita de 'Supervivientes: Conexión Honduras', como confirmaron en un momento de la noche. Asimismo, la audiencia presenció el peculiar salto desde el helicóptero con el que Terelu Campos inauguró su participación en el programa, momento en el que Jorge Javier Vázquez explicó el papel que tendría la malagueña en la experiencia.

Laura Madrueño junto a Terelu Campos tras su salto desde el helicóptero en 'Supervivientes 2025'

"Te voy a contar tu misión: otros años ha habido fantasmas del pasado en 'Supervivientes', pues", anunció Vázquez, antes de que Terelu saltase al agua. Aunque el presentador había dejado claro que no era "concursante oficial", Vázquez sorprendió entonces al manifestar que "vamos a darte la posibilidad de convertirte en concursante con todas las de la ley Carmen Borrego ".

"Si los superas, podrás luchar por el premio de 200.000 euros. Hasta entonces, no serás concursante", recalcó el catalán. Tras superar el salto, en el que la colaboradora contó con el apoyo de varios profesionales en el agua, Terelu explicó que "soy una persona con muchas limitaciones, mentalmente no, pero sí físicamente, entonces cuando me propusieron venir, dije que no podía concursar porque no podía engañar. O me pruebo a mí misma, o no me merece la pena ir".

"Lo haré lo mejor posible"

"O lo hago como reto personal o, de verdad, no quiero ir porque entiendo que hay gente muy preparada que lleva años deseando venir y que luego no puede llegar una petarda como yo a joderles una prueba, por ejemplo", continuó Terelu, consciente de que "son cosas muy serias y yo soy una grandísima seguidora del programa y por eso lo entiendo muy bien".

"Estoy aquí para intentar hacerlo lo mejor posible y a lo mejor os sorprendo o me sorprendo a mí misma", dejó caer la malagueña. En su condición de "fantasma", Terelu no pudo nominar ni ser nominada por sus compañeros, con quienes se reunió en la palapa. Asimismo, Borja González, cuyo salto fue el más votado por la audiencia, pudo elegir su ubicación, momento en el que decidió enviarla con sus compañeros de la playa privilegiada.