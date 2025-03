Por Redacción |

El nombre de José Carlos Montoya ha sido uno de los que más ha sonado en las quinielas para sumarse a la lista de concursantes de 'Supervivientes 2025'. Aunque no existe confirmación por parte de la cadena, todo parece apuntar a que el participante de 'La isla de las tentaciones 8' forma parte del casting del reality show producido por Cuarzo.

Manuel González junto a Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'

, según parece poniendo rumbo a Honduras. En las imágenes compartidas por Look, se ve cómo Montoya trata de pasar desapercibido con gafas de sol, gorra negra y una capucha. No obstante, no es la única información que parece apuntar a su futuro destino en el país centroamericano.

Montoya tenía un evento agendado para la noche del viernes 7 de marzo en el club 4Tune de Valencia. La cancelación de este bolo ha sido anunciada por la sala de fiestas a través de un comunicado que no deja lugar a dudas: "Debido a la confirmación de Montoya en un reality de prime time, no podrá acompañarnos en el event de Pre Fallas que tenemos previsto para el viernes 7 de marzo". El club asegura que ya está trabajando con el manager del andaluz para encontrar otra fecha.

¿El mismo caso que Manuel González?

Los otros nombres que suenan con fuerza para unirse a 'Supervivientes 2025' son los de Anita Williams y Manuel González. Mientras que de la primera no hay noticias, del segundo conocemos un comunicado que podría señalar a que compartirá isla con el resto de famosos. Lachapa Party tenía previsto un bolo con el tentador el sábado 8 de marzo, pero, según han informado, "por causas ajenas a la sala, nos vemos obligados a cancelar el evento (...) En los próximos días subiremos un vídeo explicativo donde Manuel explica por qué no puede asistir".

Cabe señalar que esta fiesta anunció a Manuel González como invitado el pasado 17 de febrero, de modo que en las dos últimas semanas habría sido cuando se ha cerrado el contrato del también exconcursante de 'GH Dúo 2'. El hecho de que ambos concursantes se unan más tarde que sus compañeros puede deberse a que tengan una función diferente o a que estén esperando a que se emita el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' para cerrar su capítulo en dicho reality.