'Supervivientes 2025' confirma con Sandra Barneda el fichaje de Montoya y pone fecha a su debut

Como ya se había adelantado días atrás, los encargados de 'Supervivientes 2025' planeaban aprovechar el tirón del éxito de 'La isla de las tentaciones' no solo con algunos de sus exparticipantes, como Rosario Matew y Borja González, sino que también incluiría al gran protagonista de la presente edición: José Carlos Montoya. No obstante, su fichaje no fue oficialmente confirmado hasta la gala inaugural del reality, cuando fue la propia Sandra Barneda quien dio la buena nueva.

Sandra Barnedda confirma oficialmente el fichaje de Montoya por 'Supervivientes 2025'

anunció el presentador, pasada la medianoche, antes de recibir a su compañera.

"Ya sabéis, el domingo gran estreno de 'Conexión Honduras'", anunció la catalana, sobre la cita que ella misma presentará este 9 de marzo. Tras recalcar que "traigo el bombazo", Barneda repasó las pistas que se habían dado, antes de dar paso a la cuarta y más determinante, "por favor, Montoya", con el que la presentadora confirmaba así el fichaje del sevillano con el que tantos momentazos había protagonizado en 'La isla de las tentaciones' y al que también se podrá ver en la entrega del lunes 10 de marzo, cuando verá la luz el reencuentro seis meses después.

Habrá "más concursantes nuevos"

"Montoya es el concursante y el domingo saltará del helicóptero", explicó Vázquez, poniendo así fecha al debut del sevillano, quien había grabado un vídeo al llegar a Honduras, después de que los medios lo captaran en el aeropuerto de Madrid. "Aquí estamos, Welcome to Honduras. De verdad, tanto que lo habéis querido y pedido, después de todas las fatiguitas que acabamos de pasar, ¿ya me queréis mandar para otra fatiga?", planteaba el futuro concursante.

Aún sí, Montoya aseguraba que "esta fatiga la haré de corazón, por ustedes, porque me habéis curado el alma". "No me voy a librar de él. Yo encantada de tener otra vez a Montoya conmigo", manifestó Barneda, quien aclaró con humor que "no somos pareja", y añadió que "el domingo hay más concursantes nuevos", entre los que estarían seguramente Anita Williams y Manuel González, quienes fueran la pareja y el tentador de esta en 'La isla de las tentaciones 8'.