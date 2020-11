Amaia Romero da positivo en coronavirus y cancela sus conciertos en San Sebastián

La pandemia que asola a todo el mundo se deja notar en Amaia Romero, que se ha visto obligada a modificar sus planes profesionales. La propia joven ha sido la encargada de comunicar en sus redes sociales que ha dado positivo en coronavirus, razón que le ha llevado a cancelar sus próximos conciertos. La ganadora de 'Operación Triunfo 2017' tenía previsto actuar el 15 de noviembre en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, cita que ya se había visto pospuesta anteriormente por un positivo en otro de los miembros del equipo.

Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017', da positivo en COVID-19

"Hola, he dado positivo en COVID, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa. Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto", ha escrito este miércoles la cantante en su perfil de Twitter. Un gesto de responsabilidad que demuestra, una vez más, que la cultura es segura y precavida con la crisis de coronavirus.

La anterior cancelación tuvo lugar el 11 de octubre, cuando el Auditorio Kursaal emitió un comunicado en el que emplazaba a los seguidores de la artista al domingo 15 de octubre. La historia se repite pero, sin embargo, en esta ocasión no hay fecha a la vista en la que realizar el nuevo concierto. Los fans tendrán que esperar a nuevas indicaciones por parte de la organización del evento.

Continúa triunfando en la música

Pese a este revés, Amaia continúa con la prometedora carrera musical que comenzó con su paso por 'OT 2017'. Su último lanzamiento se produjo el 22 de octubre, cuando publicó "El encuentro", una colaboración con Alizzz. Poco antes descubría que es una de las nominadas de la próxima edición de los Premios Grammy Latinos, donde aspira a hacerse con el galardón en la categoría de Mejor Vídeo Musical Versión Larga por el documental "Una vuelta al sol", disponible en Amazon Prime Video. La gala de entrega tendrá lugar el 19 de noviembre.