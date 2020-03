Amaia, nerviosa en su visita a 'OT 2020': "Lo que decía tenía una repercusión de la que no era consciente"

La tarde del miércoles 4 de marzo, los concursantes de 'OT 2020' recibieron una visita muy especial, en el marco de una semana dedicada a la mujer: la de Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017'. La exconcursante del talent show se mostró especialmente nerviosa a su regreso a la Academia, a la cual no había tenido ocasión de volver desde hace algo más de un año, cuando visitó a los chicos de 'OT 2018', mientras que los concursantes la recibieron con gran alegría por la sorpresa.

Amaia Romero durante su visita a los concursantes de 'OT 2020'

"Me he puesto nerviosa en el momento en el que ha empezado a abrir la puerta", confesó Amaia, tras saludar a los concursantes de 'OT 2020'. "Me he preparado como un esquema mental", bromeó Romero, antes de preguntar a los chicos "qué tal estáis", momento en el que Samantha no pudo contenerse y soltó un "me encanta, porque tampoco tienes filtro". "Ha pasado algo más de un año desde que estuve aquí y ahora lo visualizo como si hubiera tres realidades", declaró la exconcursante, quien apuntó a "la vida que teníamos antes", su paso por la Academia durante tres meses, "otra realidad completamente diferente" y lo que uno se encontraba al salir.

"Esto se acaba y nunca más va a volver. Es una realidad que ha durado muy poco pero ha sido súper intensa", observó Amaia, quien advirtió que, al salir, "pasas a una realidad que no es la de antes de 'OT'", con "nuevas circunstancias". "Habéis alcanzado una posición que no es natural alcanzarla en tres meses", puntualizó Romero, quien sin embargo sacó el mejor lado de la experiencia, el hecho de que "aprendes muchísimo más rápido de lo normal". "Decía algo y tenía una repercusión de la que yo no era consciente cuando lo estaba diciendo", recordó la exconcursante, tras señalar que "hablo mucho sin pensar", al hablar de su salida de la Academia. La pamplonesa puso algunos ejemplos, entre ellos el hecho de que acudió a un concierto y confesó que "estaba un poco borracha" antes de cantar, lo que empañó por completo la cita musical, dado que los medios destacaron su declaración por encima de todo.

"Me gustáis mucho todos"

Amaia interpreta algunos temas ante los concursantes de 'OT 2020' durante su visita

"Todo cambia muchísimo. Es un shock muy grande. A nivel psicológico es muy fuerte", reconoció Amaia, antes de declarar que "estar aquí es como estar en la realidad de antes, pero de otra manera". "En 'OT' está todo súper marcado, pero cuando sales está la posibilidad de decidir tú todo lo que no puedes elegir aquí", señaló la exconcursante, quien añadió que "hay muchísimas cosas que no me imaginaba que iba a estar decidiendo" a la hora de trabajar en la música, como la tipografía empleada en sus trabajos.

La visita concluyó con un recorrido por la Academia, donde los concursantes, Amaia y Noemí terminaron en la sala del piano, lugar en el que la pamplonesa demostró su talento interpretando algunos temas, entre ellos una canción que "no he sacado todavía y la estoy cantando en algunos conciertos". "Me gustáis mucho todos. Me han dicho que no puedo decir nada", reconoció Amaia, antes de despedirse de los chicos y abandonar las instalaciones, momento en el que incluso se echó gel desinfectante en recepción a raíz de las precauciones por el coronavirus. "Hay que desinfectarse. Yo lo he hecho antes de entrar, por si acaso", señaló la exconcursante en su despedida.