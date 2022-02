Amanda Seyfried protagonizará 'The Crowded Room' junto a Tom Holland en Apple TV+

Apple TV+ sigue sumando grandes rostros a sus ficciones. En esta ocasión, la plataforma ha anunciado la incorporación de Amanda Seyfried al elenco de 'The Crowded Room'. Como ya se había confirmado previamente, la antología contará también con la interpretación del británico Tom Holland, que ha encadenado dos triunfos de taquilla con "Spider-Man: No Way Home" y "Uncharted".

Amanda Seyfried en 'The Dropout'

Seyfried dará vida a Rya, una psicóloga clínica que deberá enfrentarse al reto más complicado de su carrera, como indica Variety. Aunque debe encontrar el balance en su vida como madre soltera, no puede evitar darle prioridad a sus pacientes. La ficción antológica narrará las inspiradoras historias de personas que han luchado, y aprendido a vivir de manera exitosa, con una enfermedad mental.

La primera temporada contará con 10 episodios basados en la biografía de Daniel Keyes "The Minds of Billy Milligan", y en la propia vida del productor ejecutivo y creador de la serie, Akiva Goldsman. Holland lo acompañará en la producción ejecutiva y, además, interpretará a Danny Sullivan. El proyecto es una coproducción entre Apple Studios y New Regency, que contará con Kornel Mundruczo como director y productor ejecutivo.

La trayectoria de Amanda Seyfried

Recientemente, Amanda Seyfried encarnó a Marion Davies en la película de David Fincher 'Mank', lo que la llevó a estar nominada al Premio de la Academia. Otras de sus interpretaciones más conocidas son las de Sophie en "Mamma Mia! Una y otra vez", Cosette en "Los Miserables", Savannah Lynn Curtis en "Dear John" o Karen Smith en su primer largometraje, "Chicas malas". Dentro de poco la veremos en 'The Dropout', la miniserie de Hulu en la que da vida a la infame Elizabeth Holmes.