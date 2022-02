Apple cierra otra semana con el anuncio de un proyecto de altos vuelos. En esta ocasión, el título que ha recibido luz verde ha sido 'The New Look', un thriller ambientado en la Segunda Guerra Mundial que tiene como protagonistas a los diseñadores de moda que cambiaron el rumbo de su gremio desde una ciudad de París herida por la ocupación nazi.

Ben Mendelsohn y Juliette Binoche, protagonistas de 'The New Look'

La confirmación del encargo de la serie ha ido acompañado de la revelación de los dos primeros nombres que se han sumado al elenco: Juliette Binoche y Ben Mendelsohn. La ganadora del Oscar dará vida a una Coco Chanel cuyo reinado es disputado por Christian Dior (Mendelsohn), que vive un ascenso imparable gracias a su característico y revolucionario estilo. La ficción retrata tanto a estos dos iconos como a otras leyendas del oficio, desde Balenciaga hasta Yves Saint Laurent, pasando por Balmain, Givenchy o Pierre Cardin.

Al transcurrir en un periodo histórico tan sensible y conflictivo, 'The New Look' adopta el thriller como género principal para enfocar su historia, que gira en torno al movimiento parisino que volvió a activar al mundo a través de la moda. El principal responsable de esta serie de Apple Studios es Todd A. Kessler, creador de 'Daños y perjuicios' y 'Bloodline' y guionista de 'Los Soprano', que desplegará el rodaje de manera íntegra en la capital francesa.

Comprometidos con la pequeña pantalla

Además de 'The New Look', Binoche y Mendelsohn tienen otros prometedores proyectos televisivos pendientes de estreno. La actriz francesa forma parte del estelar elenco del drama criminal de HBO Max 'The Staircase', en el que ha coincidido con Colin Firth, Sophie Turner o Toni Collette. Por su parte, el protagonista de 'El visitante' regresará al Universo de Marvel con 'Secret Invasion', la misteriosa ficción de Disney+ que se está rodando en estos momentos.