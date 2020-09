'Amar es para siempre': La impactante muerte de Marisol sacude a los Gómez en la temporada 9

La novena temporada de 'Amar es para siempre' arrancó con un inesperado giro: uno de sus protagonistas iba a morir. En una dramática escena que los fans no esperaban, podíamos ver como Manolita y Pelayo entraban juntos a una sala médica en la que esta debía reconocer el cadáver de alguien muy querido. "¡Mi amor!", gritó la protagonista de la ficción de Antena 3 al descubrir el rostro de la persona que había fallecido. ¿Quién era entonces? Parecía claro que nos encontrábamos ante uno de los personajes principales de la serie pero no ha sido hasta este martes 22 de septiembre cuando hemos descubierto su nombre.

Manolita y Marisol, en 'Amar es para siempre'

En una de las últimas escenas del episodio, 'Amar es para siempre' ha revelado la secuencia completa con la que abrió la temporada, dando así el nombre del personaje fallecido: Marisol Gómez. Sí, la hija de Manolita y Marcelino es quien ha muerto en este arranque de tanda, algo que sin duda explica el desgarro con el que Manolita recibió la dramática noticia. Aunque muchos de los fans creían que Marcelino podría haber sido el personaje muerto ya que no aparecía en la escena inicial en la sala médica, todo se trató de una trampa de los guionistas ya que segundos después le veíamos entrar, comprobando que su hija había muerto y rompiéndose por completo al ver que su fallecimiento era real.

¿Cómo ha muerto Marisol?

Ahora la gran duda que surge es: ¿Cómo ha muerto Marisol? Es una incógnita que nadie ha podido resolver todavía y es que en su última escena en este episodio junto a su novio; ese hombre casado con el que tiempo atrás inició una relación, la vemos bien, sin ningún problema aparente. El chico se marcha ya que su esposa va a ser padre, dejándola así sola. Ahora la gran duda es saber qué pasó: ¿Fue una muerte accidental? ¿Alguien la ha matado? Está claro que la investigación no ha hecho más que empezar y los Gómez no van a parar hasta descubrir qué pasó en los últimos minutos de vida de su hija Marisol.

Así era Marisol

El personaje encarnado por Ángela Arellano parecía la hija perfecta cuando volvió de Londres. Educada, atenta, inteligente... pero no, nunca lo fue. En las últimas temporadas hemos descubierto sus escarceos con la droga y su relación con un hombre casado, algo que sin duda provocó más de un quebradero de cabeza para los suyos. Está claro que Marisol era mucho más rebelde de lo que creíamos pero afortunadamente siempre contó con el apoyo de su hermano Manolín. Ahora, sin ella, este deberá afrontar su nueva vida, lo hará sin la consejera a la que le contó todos sus secretos y que siempre estuvo a su lado. Pero no será el único que sufrirá y es que bien seguro que para Marcelino y Manolita no será nada fácil perder a alguien tan querido como es una hija.