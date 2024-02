Amazon perfecciona la fórmula del éxito de 'Reina Roja': "La serie es mejor que la novela"

Por Alejandro Rodera / Fernando S. Palenzuela |

'Reina Roja' ha sido uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos años en España, pero todavía tiene una meta muy ambiciosa por delante: alcanzar un éxito aún mayor con su adaptación televisiva. Anunciada en enero de 2022, la serie de Prime Video arrancó su rodaje en agosto de ese mismo año y, tras una larga espera, su lanzamiento finalmente tendrá lugar el 29 de febrero. Sin embargo, antes de que nos sumerjamos en este prometedor thriller, desde Amazon han querido resaltar sus claves en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

", arranca María José Rodríguez, Head of Spanish Originals de Amazon, subrayando el atractivo de la dispar dupla encarnada por Vicky Luengo Hovik Keuchkerian . ", que son ambiciosas y diferentes, producciones originales con ese factor local que se puede trasladar a todo el mundo.".

En ese camino, la plataforma de streaming ha contado con un copiloto de excepción, Juan Gómez-Jurado, autor de la franquicia literaria, que firmó un acuerdo de desarrollo con Amazon en abril de 2021. "Recibí 43 peticiones para trasladar la novela a la pantalla", reconoce el escritor, que ha ejercido de consultor en la adaptación y a quien no le cuesta reconocer el mérito de quienes han elevado el material original a nuevas cotas. "Cuando escribí 'Reina Roja', no sabía lo que había hecho y he necesitado a Adriana [Izquierdo] para resolver la cabeza de Antonia y Amaya [Muruzabal] para que me tocara en el hombro y me dijera, 'No sabías lo que habías escrito, chavalote'. Tenía razón, mi camino como autor ha sido de aprender".

Hovik Keuchkerian y Vicky Luengo en 'Reina Roja'

Un thriller sin miedo a la luz

La trama de 'Reina Roja' respeta los acordes argumentales que componían la novela: un truculento crimen despierta de su letargo a Antonia Scott, la persona más inteligente del planeta, para unir fuerzas con Jon Gutiérrez, un policía al borde de la expulsión. También como en el libro, esa sucinta sinopsis oculta un tono que no huye de la luz pese a adentrarse en las sombras. "Tiene ese placer de no tomarse tan en serio. Queríamos un thriller que no fuera thrilleroso, sino chisposo", apunta la showrunner Amaya Muruzabal, que ha contado con el apoyo incondicional de Gómez-Jurado a la hora de desempeñar su cometido. "Si te fijas dentro del cuadro, hay mucho cariño, y esa es la relación que he tenido con Juan".

"Hablábamos tres horas y media a diario, Amaya es mi familia", recuerda el aludido, que alaba el proceso de colaboración que ha permitido sacar adelante el proyecto: "Si hubiéramos caído con otras personas, podría haber sido un thriller normal, pero ha habido una situación de entrega que me ha hecho mejor escritor. La serie es mejor que la novela".

Además, el escritor destaca otros dos factores decisivos a la hora de cristalizar el salto de un medio a otro: la ambientación y el sentido del humor. "Para mí era fundamental que fuera en Madrid porque soy madrileño y amo esta ciudad y mis personajes tenían que estar ahí. Madrid es el corazón de una serie en la que tienes una protagonista de Barcelona y otro de Bilbao. Amaya se esforzó mucho por trasladar ese arriba y abajo que en la novela no estaba tan claro. No todo lo que estaba en la novela insinuado lo percibí yo tan bien como lo hicieron ellas", señala.

Con respecto al toque de comedia, Gómez-Jurado saca a relucir una determinante experiencia personal: "Mi padre se murió contando chistes y con eso tuve en cuenta el sentido del humor en la novela. Es una historia de amor incondicional, sobre la historia de la responsabilidad de la inteligencia y su precio, y una serie sobre reírse de la muerte porque nos vamos a morir todos, así que si lo podemos hacer riéndonos mejor".

Las piezas del misterio

La primera incógnita a resolver tras anunciar el desarrollo de la serie era, precisamente, qué actores se encargarían de dar vida a Antonia y Jon, aunque desde Prime Video no tuvieron demasiadas dudas. "Hovik y Vicky estaban en nuestra conversación desde el primer momento. Todos los habíamos visto igual", resalta Adriana Izquierdo, Senior Creative Executive en Amazon Studios.

"Es un reto de personaje, es dificilísimo. Me parecía increíble traer a la realidad a esta mujer con tantos matices, que tiene un gran dolor dentro. Me lo he pasado genial en rodaje, con cromas, saltos, tiros, persecuciones", indica una orgullosa Luengo, que no repara en elogios al resto del equipo: "Hemos tenido a gente arriba que nos ha ayudado y apoyado mucho en lo artístico. No siempre es fácil porque a veces quieres hacer propuestas y no te lo aceptan, pero aquí estaban abiertas".

"Hay decisiones como que no mire a los ojos a gente desconocida, trasladar la depresión en un cuerpo muy cerrado, pequeños detalles como llevar la bandolera por dentro, que descubrí que así la llevaba Juan", reflexiona la actriz que, tras brillar con luz propia en 'Antidisturbios', ha asumido un reto revelador: "Antonia me ha enseñado muchas cosas. A nivel personal me llevo un aprendizaje de ella que cuando uno está vulnerable, más ayuda hay que pedir. Ponerse una coraza de protección está bien solo un rato".

Por su parte, Keuchkerian no rehúye del grado de presión que, junto al resto del elenco y responsables de la adaptación, aceptó cargar al asumir el rol de Jon. "Todos sabíamos que teníamos la final de la Champions delante y podíamos ganar", explica el intérprete de 'La Casa de Papel' que, además, rememora cómo y por qué se involucro en el proyecto: "Me vi en Jon al leer las páginas. Juan me hizo llegar la novela a través de un amigo, antes de cualquier movimiento de que se pudiera hacer una serie. Conocí a Amaya y al salir de esa reunión dije que quería trabajar con esa mujer. Me pareció que tenía una cabeza impresionante. La serie tiene una estructura que, al hacerla en siete episodios, hace que cada secuencia te catapulte a la siguiente, tiene de todo para provocarte sentimientos".

Koldo Serra junto a Hovik Keuchkerian y Vicky Luengo en el rodaje de 'Reina Roja'

No obstante, 'Reina Roja' no se limita a Antonia y Jon, a Luengo y Keuchkerian, sino que hay un amplio plantel de secundarios con una incidencia muy destacada: Nacho Fresneda interpreta a un atribulado villano, Àlex Brendemühl se mete en la piel del enigmático Mentor, Celia Freijeiro padece todo tipo de males como Carla Ortiz y Andrea Trepat oculta muchos secretos bajo la máscara de Sandra.

"Me pasé todo el verano leyendo sobre abusos. Fuimos construyendo, con una sensación de dejar. Buscábamos un malo con una herida que lleva dentro. Él es la principal víctima", reflexiona Fresneda, que comparte el entusiasmo de Trepat: "Es un personaje que si no el que más, de los que más he disfrutado rodando y preparando". De la misma manera, Brendemühl destaca el ambiente creativo instaurado en el rodaje: "Nos hemos ido acercando a ese universo y creando algo más del material que ya había, humanizando esos personajes. Era bonito crear complicidades".

En último lugar, Freijeiro detalla cómo fue su particular experiencia: "Yo leía las órdenes de rodaje y veía cosas durísimas, pero ha sido todo muy bonito y gratificante y eso no pasa siempre. Agradeces trabajar para pagar tus facturas y hacer lo que te gusta, pero yo encontré a estas dos personas que puntualizaron mucho y en el casting querían que curráramos y eso es lo que te gusta. Me ayudaron a construir al personaje, que no solo está encerrada languideciendo, está buscando la luz".

Y de todos esos esfuerzos, tanto delante como detrás de las cámaras, ha nacido 'Reina Roja', que ya está lista para enganchar al público de todo el mundo. "Va a ser muy bien recibida por el público, pero no solo de España, esas mismas ganas del público de aquí las percibimos con nuestros colaboradores internacionales. Además del talento, 'Reina Roja' tiene una cosa que es muy entretenida y eso a día de hoy se ve poco y estamos convenidos de que va a ser la serie del año", sentencia Rodríguez.