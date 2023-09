Vicky Luengo explica la extraña influencia de 'La resistencia' en 'Reina Roja': "No es coña"

Por Alejandro Rodera |

'La resistencia' no solo es un atractivo espacio para (intentar) promocionar todo tipo de proyectos, sino que también puede tener influencia en el futuro de sus invitados. Este ha sido el caso de Vicky Luengo, que en su nueva visita al formato de Movistar Plus+, al que ha regresado el lunes 18 de septiembre, ha explicado el impacto que tuvo uno de sus anteriores pasos por el plató en su próxima serie, 'Reina Roja', en la cual da vida a la brillante investigadora Antonia Scott.

Vicky Luengo, descalza junto a Hovik Keuchkerian en el rodaje de 'Reina Roja'

Poco después de irrumpir en el escenario, la protagonista de la obra de teatro "Prima Facie". Con el objetivo de superar el mínimo marcado por Amaia , la actriz se ha descalzado e inmediatamente ha recordadopor culpa del programa presentado por David Broncano . "La primera vez que vine a 'La resistencia'", ha explicado.

Y una vez realizado el salto, equiparable al de Aitana, Luengo también ha traído a colación la relación entre esa revelación de sus pies en 'La resistencia' y la adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado. "Rodando 'Reina Roja' el personaje va descalzo mucho rato, y tenía que andar por Lavapiés descalza", arrancaba, a lo que Broncano aducía: "Pobre reparto... tenerte que ver esos pies todo el rato". "Salen un montón de veces, pero ¿sabes por qué? Porque Koldo Serra, el director, me dijo: 'Desde que te vi en 'La resistencia'... (¡Esto no es coña, eh!) luego te vi en 'Antidisturbios' y dije, quiero trabajar con esta chica'. Y entonces le pregunté por qué me grababa todo el rato los pies, y me dijo: 'Porque te los vi en 'La resistencia' también'", sentenciaba la intérprete.

Un caso muy esperado

Entre pies y pesquisas, 'Reina Roja' llegará a Prime Video el 29 de febrero de 2024. Así pues, la ficción original de Amazon será uno de los primeros grandes títulos españoles del próximo año, llegando trece meses después del fin de su rodaje, que se produjo en enero de 2023. A lo largo de siete episodios, este thriller mostrará la improbable alianza entre Scott, la persona más inteligente del planeta, junto a Jon Gutiérrez, un policía en horas bajas. Ambos deben complementarse para resolver una oleada de crímenes que está asolando a las altas esferas de la sociedad.