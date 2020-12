Amazon Prime Video introduce la función de Vídeo Grupal en España

Amazon Prime Video continúa mejorando su plataforma incorporando nuevas opciones para mejorar la experiencia para todos sus usuarios. Con ese objetivo en mente, la función de Vídeo Grupal ya está disponible para disfrutar de un consumo social, ya sea a través del navegador o de la propia aplicación móvil del servicio. Asimismo, el gigante de la mensajería ha comunicado que no tendrá ningún tipo de coste adicional para disfrutar de miles de títulos de su catálogo.

Interfaz de Amazon Prime Video

Al más puro estilo Twitch, Vídeo Grupal ofrece la posibilidad de reproducir e interactuar con el contenido nativo de Amazon Prime Video, siempre controlada por el anfitrión, y una función de chat para comunicarse con el resto de personas presentes en la sesión. Además, existe un máximo de cien personas que pueden entrar en el stream e interactuar con el resto.

El catálogo de contenidos en este servicio social incluye producciones originales de Amazon como 'Hanna','Fleabag', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Hunters', 'The Boys', 'Homecoming', 'Jack Ryan' o 'Troop Zero'. Un dato importante es que todo usuario que quiera estar presente debe estar suscrito en la plataforma.

Amazon Prime Video continúa creciendo en España

El pasado mes de noviembre, GECA dio a conocer su barómetro sobre las OTT revelando que Amazon Prime Video registró un récord. El 62% de los usuarios que admitían ser usuarios de una plataforma de vídeo, tenían este servicio bajo demanda. Amazon Prime Video recorta distancias con Netflix. Hace un mes, el servicio fundado por Reed Hastings le aventajaba en 5,2 puntos, la menor distancia histórica entre ambas.