Amazon quiere hacer una serie de "Mass Effect" tras el éxito de 'La rueda del tiempo'

La televisión ha encontrado una mina de oro en el mundo de los videojuegos. Paramount+ lanzará su serie de 'Halo' en 2022 y HBO está rodando la ambiciosa adaptación de 'The Last of Us', en lo que supondrá el salto de medio de dos de las franquicias más portentosas del ocio interactivo. Y otra de las joyas de ese selecto olimpo que se podría unir a la lista no es otra que "Mass Effect", la aclamada saga de Electronic Arts desarrollada por BioWare.

Según informa Deadline, desde Amazon Prime Video están muy interesados en llegar a un acuerdo con EA para desarrollar una serie de "Mass Effect". De esta manera, la plataforma del gigante del comercio añadiría otra adaptación de una saga de videojuegos tras confirmar el desarrollo de 'Fallout', que cuenta con los responsables de 'Westworld', Jonathan Nolan y Lisa Joy, como principales motores creativos.

"Mass Effect"

En el caso de "Mass Effect", por ahora no hay más que una intención y unas negociaciones en marcha. Si se llegara a un acuerdo, Amazon tendría entre manos un proyecto tremendamente atractivo, ya que, desde que la primera entrega de la franquicia viera la luz en 2007, "Mass Effect" no tardó en consolidarse como una de las marcas más respetadas dentro de la industria, sobre todo con el viaje espacial que supuso su trilogía.

La capacidad de decisión por parte del jugador y la profunda ambientación de ciencia ficción siempre han sido los grandes atributos de la obra de BioWare, que tocó fondo en 2017 con el accidentado lanzamiento de "Mass Effect: Andromeda". Tras ese sonado tropiezo, desde EA han aportado una dosis de nostalgia este mismo año con la remasterización de la trilogía original y ya se mira al futuro con el desarrollo de una nueva entrega, la cual, junto a la potencial serie, podría devolver a "Mass Effect" a sus tiempos de gloria.

El filón fantástico

El interés de Amazon en acometer este proyecto viene respaldado por el gran rendimiento que ha ofrecido 'La rueda del tiempo', otra reputada obra de ciencia ficción, durante su fin de semana de estreno. Como también adelanta Deadline, la adaptación de la épica saga de Robert Jordan ha sido el lanzamiento más visto de Prime Video en todo el año y, además, uno de los cinco más vistos en la historia del servicio. Sin aportar datos concretos, se indica que los tres primeros episodios han generado decenas de millones de reproducciones con un alto grado de compleción.

Por lo tanto, es comprensible que desde Amazon busquen expandir su catálogo de propuestas de género. "Verás que seguiremos invirtiendo en apuestas fantásticas de todo tipo. Tenemos un equipo especializado en el género en nuestro estudio, el cual trabaja sin descanso con nuestros socios en esa materia, y puedes esperar mucho más en el futuro", ha reconocido Jennifer Salke, la máxima responsable de Amazon Studios, que pretende tener mucho más que ofrecer más allá de su esperada versión de 'El Señor de los Anillos'.