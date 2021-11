Amazon Prime Video ha rescatado del cajón 'Historias para no dormir', la mítica serie de RTVE en la que Chicho Ibáñez Serrador jugó con la maestría que lo caracterizaba con el género del terror. Entre 1966 y 1982, el creador audiovisual dio rienda suelta a su ingenio elaborando diferentes historias en donde sus principales ingredientes eran el miedo, unos personajes llevados al extremo y un final caracterizado por los giros de guion.

Vicky Luengo en 'Historias para no dormir'

A comienzos de los 2000, Ibáñez Serrador tenía en mente volver a resucitar el formato. Sin embargo, esta idea no llegó a buen puerto, dado que él no quería ser el director de todos los episodios, como ya hiciera en el pasado. Precisamente a raíz de esta última voluntad del uruguayo, la plataforma de streaming ha apostado por 'Historias para no dormir' en donde los cuatro episodios están dirigidos por cineastas reconocidos en la industria audiovisual española.

Paula Ortiz, Paco Plaza, Rodrigo Sorogoyen y Rodrigo Cortés dirigen, y además los tres últimos escriben, una selección de cuatro de las conocidas historias. De esta manera, cada uno de ellos le ha puesto su seña de identidad, reformulándolas, actualizándolas y trayéndolas a nuestros tiempos para descubrir si estas historias podrían seguir retratando los problemas, obsesiones y relaciones pese al paso de los años. Con motivo de su estreno, vamos a analizar una por una los puntos fuertes y débiles de estas versiones en comparación con las anteriores.

'El doble'

'El doble', escrita y dirigida por Rodrigo Sorogoyen, se ambienta en un futuro cercano en el que la inteligencia artificial es una realidad. Gracias a la compra de dobles, las personas pueden utilizar estos robots hiperrealistas para estar en varios sitios a la vez sin que se note que no son ellos. Vicky Luengo y David Verdaguer son los protagonistas de esta mezcla de ciencia ficción y thriller que le sienta tan bien a esta nueva adaptación. Es más, la ciencia ficción queda mejor ajustada y justificada, ya no por la presencia de inteligencia artificial, sino por la muestra de cómo se van desarrollando los dobles.

Rodrigo Sorogoyen y David Verdaguer en 'El doble', de 'Historias para no dormir'

La historia se sustenta en una pareja que no pasa por su mejor momento y, por ello, Dani opta por emplear un doble para según qué ocasiones. Pero Eva comienza a sospechar que algo raro ocurre y ya no sabe quién es la persona que tiene enfrente. El uso de la inteligencia artificial se cimienta en las problemáticas del amor romántico y en las complicaciones de la pareja para comunicarse y contarse sus problemas. Es aquí donde se encuentra el punto más interesante respecto a la original, ya que, mientras que en el primer 'El doble' suponía una vía de escape para que un hombre no tuviera que pasar tiempo con su mujer, en esta nueva versión esa vía tiene un mayor trasfondo, como es la imposibilidad de afrontar los problemas de pareja.

Sorogoyen elabora un relato magistral de amor en el que se pone sobre la mesa la toxicidad de las relaciones que se basan en una falta de comunicación. Los dos protagonistas han sido infieles, los dos desconfían de sus parejas, ambos saben que no pasan por el mejor momento de su relación, pero son incapaces de hablar con el otro para solucionarlo. En resumen: se quieren mucho, pero se quieren mal. La madurez de esta historia respecto al original se encuentra justo ahí, en cómo se retrata una relación que puede representar a muchos de los espectadores. Por otro lado, es muy interesante el concepto existencialista que pone sobre la mesa, haciéndote plantear si la persona que tienes enfrente es, en verdad, quien tú crees, pues tú solo puedes tener certezas sobre ti mismo.

'Freddy'

Todos los episodios cuentan con sus propias adaptaciones. Sin embargo, el giro de 'Freddy' es mucho más interesante, ya que no han intentado recrear la película de Chicho Ibáñez Serrador, sino que han optado por mostrar cómo fue el rodaje. Precisamente, dichas grabaciones estuvieron marcadas por varios sucesos extraños, por lo que era muy adecuado valerse de ello para rescatar el capítulo.

Miki Esparbé y Paco Plaza en 'Freddy', de 'Historias para no dormir'

En esta ocasión, Paco Plaza saca toda su maestría con el género para elaborar el capítulo más terrorífico de todos. El pequeño Charly ayuda, y es que un títere siempre es un buen aliado para infundir terror. Sin embargo, hay que destacar el trabajo actoral de Miki Esparbé, que se mete a la perfección en el papel ayudado por una gran dirección y un guion que te atrapa y que cuenta con un final que explota con las teorías que el espectador puede hacerse en su cabeza.

Adriana Torrebejano y Carlos Santos lo acompañan en esta historia que se enriquece con el paso de los minutos. Paco Plaza ha conseguido dejar patente su sello y lo hace en la que, junto a 'El doble', es una de las dos mejores historias de este revival de Amazon Prime Video. Por otro lado, la estética ochentera está muy bien desarrollada y suma al conjunto en este homenaje en el que se trae de vuelta al mítico Chicho, aunque sea a través de Santos.

'El asfalto'

'El asfalto' está escrita por Rodrigo Cortés, mientras que la dirección corre a cuenta de Paula Ortiz. Esta entrega es en la que más se percibe la evolución técnica respecto a la primera, que contaba con escenarios de cartón y un primitivismo en el atrezo. En comparación, es muy interesante ver cómo es el cambio entre ambas, especialmente porque se trata de la historia en la que menos modificación a nivel del eje central del guion ha habido. Parte de ello se debe a que 'El asfalto' es una de las producciones más míticas de Chicho Ibáñez Serrador.

Dani Rovira en 'El asfalto'

Dani Rovira es el protagonista de esta historia, un rider que vive para trabajar y que incluso tiene problemas para compaginar su vida laboral con la personal, descuidando a su pareja y al que será su futuro bebé. La crítica al progresismo y la modernidad sigue siendo brutal en esta adaptación, mostrando cómo 60 años después la sociedad no ha avanzado. Eso sí, la primera es quizá mucho más explícita y onírica, algo que se pierde en esta entrega que mantiene más los pies en el suelo.

Siguiendo con este hilo, el personaje de Rovira no puede parar de ser tragado por el asfalto ante la mirada de varias personas que pasan a su alrededor, pero que son incapaces de hacer nada por ayudarlo. Y, entre tanto, recibe llamadas de clientes y de sus jefes, cabreados porque no han recibido el pedido en el tiempo indicado. La deshumanización resulta feroz en los 40 minutos que dura este episodio y que, gracias a la dirección de Ortiz, goza de bastante corazón, con una Inma Cuesta que sale para despedirse de su amado porque la ciudad se lo ha comido. Lo que entendemos por la vida moderna ha acabado con él, como hace con tanta gente, y no podemos conseguir remediarlo.

'La broma'

Rodrigo Cortés escribe y dirige la adaptación de 'La broma', uno de los relatos de Chicho Ibáñez Serrador que cuenta con uno de los giros de guion más interesantes de estos cuatro episodios. En la versión original, el realizador va adentrando lo que será el desenlace poco a poco, de manera imperceptible para el espectador, y es que el protagonista ha estado todo ese tiempo orquestando su mayor broma.

Rodrigo Cortés junto a Eduard Fernández y Nathalie Poza en 'La broma', de 'Historias para no dormir'

Sin embargo, esto no funciona igual en la versión de 2021. Aunque aquí hay otra gran sorpresa por parte del personaje de Nathalie Poza, que goza de una profundidad psicológica mucho más interesante, deja con ganas de ese regusto final que sí tiene la de 1966. Por otro lado, el personaje de Eduard Fernández varía en su tipo de humor, y es que mientras que el primero es de bromas más básicas, este tira de sarcasmo y juegos con el doble sentido para desestabilizar al resto. Este cambio permite llevar al personaje al extremo, jugando continuamente con el odio que desprende pero sin olvidar que es una víctima.

Por último, 'La broma' contiene una de las mejores secuencias de estos cuatro episodios, que es la del coche frente a las vías. En ella, Cortés dirige una espiral de emociones llena de luces, tensión, risas ahogadas, nervios y prisas. En esta ocasión, sí que la nueva gana a la original, pues la mano del cineasta permite recrearse en lo que está ocurriendo, llevando la tensión hasta su máximo exponente.