El amor de Adara y Gianmarco, en entredicho: "Nadie de mi familia quiere que esté con él"

Adara Molinero y Gianmarco Onestini no han podido esconder más su amor durante los últimos meses y por fin han podido expresarse abiertamente sobre ello en su primer posado en exclusiva que han hecho con la revista Lecturas. Fuera de focos y cámaras, la pareja se ha conocido en la intimidad y según cuentan los protagonistas de esta historia, los días que han pasado juntos han sido "mágicos". La ganadora de 'GH VIP 7' no puede evitar sentirse "superfeliz" con todo lo que esta viviendo junto al italiano: "He confirmado que es muy romántico. Siento que le gusto y que quiere estar conmigo, algo que es muy importante en una pareja".

Gianmarco Onestini y Adara Molinero se besan en la casa de Guadalix

La pareja inició su complicado romance en 'GH VIP 7' y pesar de ocultarlo para evitar daños colaterales fueron descubiertos por todos los espectadores. Lo que les llevó a una vorágine de reproches, criticas y oposiciones que les separaron al salir de la casa de Guadalix. Su segunda oportunidad llegaba en 'El tiempo del descuento', donde volvían a encontrarse encerrados entre cuatro paredes y aunque en un principio comenzaron con mal pie, fue gracias a este reencuentro que los dos terminaron por definir y entender los sentimientos que tenían el uno por el otro.

Su primera noche juntos

Los dos se han contenido mucho durante su paso por Guadalix a pesar de la increíble atracción y química que siempre han tenido. Una vez solucionados los temas pendientes de Molinero, la pareja esta abierta a expresar su amor públicamente: "Siento que soy libre y que me puedo expresar con libertad. Me estaba conteniendo muchísimo, pero no podía hacerlo más porque mis sentimientos son demasiado grandes", admite la ganadora del reality.

Ambos se sienten tan liberados que incluso han compartido algunos detalles de cómo fue su primera noche de pasión: "Con Gianmarco he hecho el amor con luz por primera vez", confiesa la exconcursante de 'GH 17', quien explicó en la casa que siempre había mantenido relaciones a oscuras por su falta de confianza. "Fue en la penumbra, muy romántico", recuerda la madrileña."Ha sido mejor de lo que esperaba", añade Onestini muy enamorado de la gran hermana.

Con su familia en contra

La familia de Molinero nunca ha estado a favor del italiano desde que comenzaron los rumores de un posible romance entre ambos. Fueron los primeros en apoyar la expulsión de Onestini en 'GH VIP 7' y aunque Elena Rodríguez, madre de Adara, parecía que había aceptado al ganador de 'El tiempo del descuento' en su familia nunca terminó de fiarse por completo de él. Incluso la concursante de 'Supervivientes 2020' llegó a confesarle a su hija que el italiano la había mirado a ella del mismo modo.

Gianmarco Onestini y Adara Molinero en 'El tiempo del descuento'

El padre de Adara tampoco se ha quedado atrás. En las redes sociales siempre ha mostrado su apoyo a Hugo Sierra e incluso recientemente ha defendido la relación que mantiene el uruguayo con Ivana Icardi en 'Supervivientes': "Hugo nunca ha hecho teatro con nadie. Siempre ha tenido mucha elegancia a la hora de gestionar su vida privada sin tener que hablar de nadie, ni victimizarse de ninguna forma y podía de sobra. Aun así todavía se duda de sus intenciones".

No era de extrañar que uno de los obstáculos que siempre ha tenido la pareja para entablar una relación ha sido la oposición de los progenitores de Molinero: "Nadie de mi familia quiere que esté con él", comenta la exconcursante de 'GH 17', con la esperanza de que, con el tiempo, las cosas vayan cambiando poco a poco.