La noche del martes 12 de marzo, La 1 emitió la décima entrega de 'Bake Off: Famosos al horno', una semana después de que el jurado prescindiera de la expulsión tras eliminar previamente a Terelu Campos. Una entrega en la que los seis aspirantes restantes se enfrentaban al reto de conseguir pasar a la semifinal, algo que lograron todos salvo Pablo Puyol, al ser el expulsado de la noche.

Los jueces sometieron a los concursantes a un "examen sorpresa" sobre repostería, con el que el triunfo de Rocío Carrasco la llevó a conseguir ayuda extra de jurado para la prueba de autor. En ella, cada concursante debía, rellena de compota de manzana y con crema inglesa, personalizada al gusto en honor a sus madres. El resultado dejó apor parte del jurado, que tuvo algunas pegas para los postres de los demás en medio de sus elogios. No obstante, estos parecieron esquivar un poco más a Puyol, a raíz de

La prueba técnica consistió en replicar la tarta red velvet en forma de lingote, a lo que se añadió la dificultad de que los concursantes recibieron las cantidades, pero no los ingredientes que correspondían a cada una. Blas Cantó y Patxi Salinas encabezaron el ranking del jurado con elaboraciones de bizcochos húmedos, además de un buen sabor, en medio de elaboraciones totalmente derruidas. Mientras Boyer y Alba Carrillo ocuparon el cuarto y quinto lugar, mientras que Puyol y Rocío Carrasco quedaron a la cola al presentar postres con más fallos, como un bizcocho "pastoso, poco hecho" por parte del primero y una tarta con "muy poco relleno" en el caso de la segunda.

"He cocinado sin ganas"

Con ese panorama, los seis concursantes se enfrentaron a una última prueba fantasía en la que debían elaborar una tarta con decoración en degradado, cuyo interior debía ser en vertical. Algunos de los concursantes se vieron algo superados por el reto, como Carrillo o Cantó, quienes tuvieron que repetir sus bizcochos. Mientras, Puyol se vio abrumado en la recta final al no conseguir una buena mezcla para la decoración e incluso llegó a rechazar la ayuda que le ofreció Carrasco para remontar, dado que ella había terminado, al dar por perdida la prueba.

"Hoy he cocinado sin ganas. Después de la crítica de ayer, me fui desmoralizado, creo que no me la merecía", confesaba el concursante, a la hora de la cata, en referencia a la anterior prueba, dado que creía que "había otros trabajos mucho peores que el mío". El jurado procedió a entregar por segunda vez el delantal estrella a Boyer, para después dejar a un nada sorprendido Puyol en la cuerda floja, junto a Carrillo. "Ha sido una pena ver cómo no lo has peleado como a mí me gusta verte", confesó Eva Arguiñano al primero, antes de que se confirmara su expulsión. "Estoy triste. Me da mucha rabia irme sin haber hecho lo que tenía que hacer", lamentaba Puyol, entre lágrimas.