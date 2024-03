'Bake Off: Famosos al horno' se despide de Patxi Salinas tras elegir a sus cuatro finalistas

Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 19 de marzo, La 1 emitió la semifinal de 'Bake Off: Famosos al horno' tras la expulsión de Pablo Puyol. En ella, Alba Carrillo, Ana Boyer, Blas Cantó, Patxi Salinas y Rocío Carrasco se enfrentaron a tres retos para tratar de alcanzar la gran final, a cuyas puertas se quedó Patxi, al ser el expulsado de la noche tras una semifinal muy reñida entre sus cinco protagonistas.

La gala arrancó con una prueba de autor en la que debían, decorada y con un relleno elaborado. Al tener que elaborar tantos crepes, cada semifinalistasolo para dicha labor: Rocío recibió a su prima Ani, Alba a su madre Lucía Pariente , Ana a su marido Fernando Verdasco, Blas a su gran amiga Adriana Torrebejano , y Patxi a su cuñada Olga.

Este último presentó una elaboración "gustativamente rica", aunque con pobre decoración, al contrario que la de Alba, de la cual los jueces echaron de menos una salsa. Blas también tropezó con la estética que, sin ella, dejaba una "tarta perfecta", mientras que el salto al vacío de Ana con sabores nada dulces como el bacon fue muy alabado por el jurado por su gran combinación. Unas valoraciones a las que se sumó la "tarta perfecta" de Rocío, con laminas finas y bien montadas.

La importancia de los "pequeños detalles"

La tarta San Marcos protagonizó la prueba técnica, en la que Blas ocupó el último puesto con una tarta con sabor "a huevo crudo", a lo que se sumaban bizcochos altos que la hacían "muy descompensada". El bizcocho "muy compacto" de Patxi lo dejó en penúltimo lugar, por debajo de Rocío y su "jugosita" elaboración. Finalmente, el jurado señaló que "muy pequeños detalles" habían determinado el primer y segundo puesto: Ana triunfó con una tarta "un poquito mejor armada", lo que dejó a Alba en segundo lugar por una tarta con "muy poquito yema", a pesar de ser la base del postre.

Como un niño

La prueba fantasía puso punto final con una esfera de chocolate cuyo interior contenía una mousse, cuatro trufas y cuatro músicos, es decir, pastillas de chocolate con frutos secos. A pesar de las dificultades, Rocío presentó un postre con solo un par de fallos en las trufas y la esfera. Más numerosos fueron los errores de Patxi, en los tres elementos del interior. Con una esfera "muy fea" y bastante gruesa, el resto fueron alabanzas para Ana antes de que Blas cerrase la cata con una esfera de "grosor perfecto", una mousse muy rica y trufas de buena estructura, tras lo cual el jurado procedió a anunciar a los cuatro finalistas.

La primera fue Ana, "por como lo borda, por su delicadeza y constancia", a quien se sumó Alba porque a pesar de sus "luces y sombras, nos ha demostrado que domina la técnica". "Te has sabido reinventar, has entendido las críticas. Cada episodio has sido un ave fénix y hoy lo lograste", elogiaron los jueces tras confirmar la continuación de una emocionada Rocío. El jurado dejaba en la cuerda floja a Patxi y Blas, quien finalmente obtuvo la cuarta y última plaza. "He disfrutado como un niño pequeño. Cuando llegué no tenía ni idea de nada y he estado orgulloso de lo que he hecho", declaró Patxi, en medio del llanto de sus compañeros por su despedida.