Ana María Aldón se derrumba tras enfrentarse a todo el grupo en 'Supervivientes': "No puedo más"

El hambre es sin duda uno de los grandes problemas para los concursantes de 'Supervivientes' y es que la comida cada vez escasea más y por ello, repartir a partes iguales todo lo que se logra pescar o capturar en los Cayos Cohinos hondureños termina siendo vital para evitar enfrentamientos. Precisamente, uno de los últimos producidos en Playa Desvalida fue provocado precisamente por esto. Ana María Aldón acusó a sus compañeros de haberse comido algunas caracolas que inicialmente debían repartirse entre todo el mundo. Una acusación que desató una auténtica guerra en la isla.

Ana María Aldón, en 'Supervivientes'

Mientras que Hugo Sierra confesó haberse comida algunas de ellas, Ana María Aldón no dudó en advertir que "la próxima vez que vea las caracolas gordas me las voy a comer directamente. Las repartimos y me como la que me toque, estoy harta que desaparezca comida". Esta advertencia provocó que todo el grupo no dudase en criticarla a sus espaldas, algo que no le gustó nada a esta cuando se enteró, y es que no dudó en echarles en cara sus palabras, a la vez que rompía a llorar al ver a todo el grupo en su contra. "No puedo más, son cinco contra mía, como si yo hubiese actuado en contra del grupo, no es así, lo siento pero no", dijo Ana María totalmente rota.

Antes de eso, pudimos escuchar a Yiya cargar duramente contra ella. "Ella gestiona cómo nos tenemos que comer los alimentos. Pues no, los putrefactos yo se lo doy a los animales, que encima vendrán más. Pero aquí está todo el mundo callado siempre", empezó diciendo la supervivientes, quién calificó la actitud de Aldón como "tiranía del poder" y recordó que "aquí nada es de nadie, estamos de prestado y todos tenemos los mismos derechos, aquí nadie es más que nadie, no es así". Ivana Icardi o Hugo Sierra también le dieron la razón, al igual que Nyno Vargas.

El dardazo de Hugo Sierra

Sierra por su parte dejó claro que "Ana María ha montado el pollo por tres caracolas cuando otras veces se las ha comido ella y nadie le ha dicho nada", algo que esta no dudó en negar frente a todo el grupo. Por su parte, Nyno aprovechó la ocasión para cargar también contra ella, recriminándole que "fuiste la única persona a la que le sentó mal que me diera el pez y lo dijiste", otra acusación que Aldón también quiso negar. "Eso es mentira", concluyó la concursante, totalmente derrumbada y apartándose de sus compañeros, que parece que no han dudado en enfrentarse a ella.