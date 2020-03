Isabel Pantoja desmiente la razón que dio 'Supervivientes' para su abandono: "No me puse mala"

Nunca antes un reality show había contado con una estrella de su calibre en el casting y pasará mucho tiempo hasta que alguien logre igualarlo. Isabel Pantoja aceptó la aventura de 'Supervivientes 2019' a través de un suculento contrato que le convertía en rostro de cadena y en su principal rostro en próximos proyectos, como el ya anunciado 'Idol Kids'. Un acuerdo con el que enterraban el hacha de guerra después de muchos años de enfrentamientos abiertos.

Sin embargo, la tonadillera tuvo que, a pesar de haber manifestado días antes sus ganas de luchar por el ansiado maletín. De la noche a la mañana, el programa trasladó a Isabel Pantoja a un hotel y aseguró que se había observado una "" derivada de trastornos alimenticios, en palabras de Jordi González

Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

La artista regresó a España como la ganadora que no pudo ser, ya que la audiencia se había volcado en ella durante sus meses en Honduras. En su entrevista en plató, aseguró que todos los problemas de salud estaban bajo control sin dar más explicaciones. Incluso Belén Esteban cuestionó aquel abandono pero ha tenido que pasar un año hasta que la propia Isabel haya desmontado las razones esgrimidas por Telecinco. La encargada de divulgarlo ha sido Noemí Salazar a través de sus redes sociales.

La tonadillera ofrecía un concierto en Madrid el 6 de marzo y, después, se reunía en una charla informal con amigos como Omar Montes, Luis Rollán y Raquel y Noemí Salazar. En un ambiente relajado, comentaban los reality shows en los que todos ellos habían participado. "Tenía que haber ganado mi hijo igual que tenía que haber ganado yo", opinaba la Pantoja sobre el puesto de finalista de Kiko Rivera en 'GH Dúo'. "Te regaló el maletín porque se puso mala, si no es suyo", añadía Noemí dirigiéndose a Montes, ganador de 'Supervivientes 2019'.

¿Qué pasó realmente?

Era entonces cuando Isabel Pantoja contradecía la versión oficial comunicada por Jordi González. "Que no, que yo no me puse mala", insistía, sin darse cuenta de que estaba siendo grabada. Con esta negación daba a entender que el programa decidió evacuar a la concursante por otros motivos y se argumentó un problema de salud para justificarlo, aspecto en el que rara vez se ahonda por respeto a la privacidad de los participantes.

Tras estas declaraciones, ¿cuál es el motivo real del abandono de Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019'? De no haber tomado Telecinco esta decisión, es más que probable que la cantante se hubiese proclamado ganadora, hecho que habría provocado alegría pero también indignación y suspicacia en la audiencia. En cambio, de esta manera la gran protagonista de la edición ofreció contenido hasta el final y dejó su figura en lo más alto con la incógnita sin resolver de qué habría pasado si hubiese llegado a la final. Un movimiento por salvaguardar su imagen y evitar el excesivo desgaste de cara a otros proyectos.