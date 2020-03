Antonio Pavón, evacuado en 'Supervivientes 2020' por el equipo médico tras la última prueba de recompensa

Es innegable la dureza de las pruebas de recompensa de 'Supervivientes 2020'. En la última emisión de 'Conexión Honduras', el domingo 29 de marzo en Telecinco con Jordi González al frente fuimos testigos de ello. Concursantes como Ana María Aldón, Albert Barranco o Fani Carbajo tuvieron que ser atendidos por el equipo médico del reality show. Mareos, dolor de manos y brazos y problemas para resistir la presión fueron algunos de los problemas a los que se enfrentaron los supervivientes. Todos lograron superar estas dificultades, a excepción de Antonio Pavón, que ha tenido que ser evacuado tras lesionarse en la realización de dicha prueba.

Antonio Pavón, en 'Supervivientes 2020'

Carlos Sobera daba la noticia este martes 31 de marzo en la sexta entrega de 'Tierra de nadie' en Telecinco. El presentador conectaba con los habitantes de 'Playa Desvaliada' para comunicarles que su compañero iba a estar unos días en observación por el equipo médico. "Está siendo observado por los médicos del programa, se le están haciendo las pruebas pertinentes", contó el presentador a los participantes. Además, el conductor del debate del reality quiso dejar claro que las condiciones de Pavón estos días "no están siendo mejores, está en las mismas condiciones, pero todavía no puede reincorporarse".

Justo después pudimos ver precisamente el momento en el que el médico del espacio se desplazaba al lugar en el que viven los supervivientes y le pedía que le acompañase. Pavón reaccionaba muy preocupado y pese a que sus compañeros le intentaron animar diciéndole que pronto iba a reincorporarse a la competición, este no pudo evitar sentirse preocupado ya que no quiere tener que dejar 'Supervivientes' por el dolor que está sufriendo tras la realización de la prueba de recompensa. "No quiere abandonar el concurso bajo ninguna circunstancia", dijo Sobera al retomar la conexión con los participantes del reality.

Ana María Aldón, muy preocupada

El presentador afirmó que Ana María Aldón era una de sus compañeras más preocupada, algo que esta confirmó. "Sí, me quedé muy preocupada, quiero que vuelva (...) y además me di cuenta que es una hernia, mi marido y mi hijo la han tenido y me di cuenta y por eso me preocupé, porque no va a poder hacer esfuerzos en el programa. Y puede que se lo lleven a España, pero yo quería darle el aliento para decirle que se va a quedar", afirmó esta. Además, todos sus compañeros, hablando a cámara y como si Pavón pudiese escucharles, dejaron claro que quieren que este regrese, aunque "le hagamos todo nosotros aquí, que vuelva".