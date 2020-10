Ana Maria Barbany, la Calduch de 'Merlí: Sapere Aude', no seguirá en la segunda temporada

Cuando se comenzaron a anunciar los fichajes de 'Merlí: Sapere Aude', era una sorpresa para los fans de 'Merlí' cada vez que se confirmaba el nombre de algún actor o actriz de los que estuvieron en la original. Además de Carlos Cuevas (Pol) y la aparición especial de Francesc Orella (Merlí), también estarían David Solans (Bruno), Anna Maria Barbany (Carmina Calduch), Assun Planas (Glòria) y Boris Ruiz (Alfonso).

Ana Maria Barbany, en 'Merlí: Sapere Aude'

Todos ellos estuvieron en mayor o menor medida en la primera temporada del spin off en Movistar+, aunque cuando Solans anunció que no estaría en la segunda temporada, puso igualmente en peligro la continuidad del personaje de Ana Maria Barbany. Sin la presencia de Merlí en la serie, el personaje de su madre, la Calduch, parecía perder su sitio, aunque consiguieron que su presencia tuviera cabida con la relación con su nieto Bruno.

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Ana Maria Barbany no estará en la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude', pues su personaje se queda descolgado sin la presencia de su hijo y su nieto en la serie. Será toda una pena para los fans de esta ficción, pues aunque sus apariciones eran puntuales, siempre eran motivo para sacar una sonrisa al espectador.

Las tramas de la Calduch en 'Sapere Aude'

En la primera temporada de 'Merlí: Sapere Aude', laCalduch arranca triste por muerte de su hijo. Además, se da cuenta de que se hace mayor y se plantea empezar a vender sus pertenencias. Sin embargo, en la librería de se encuentra un paquete de Merlí que pone que es para Pol, quien al recibirlo descubre que son todos los libros que le había estado tirando a la cabeza mientras hacían un trabajo en 'Merlí'.

La Calduch toma nota de las palabras que le dice Pol en las que le recuerda que está más cerca de la vida que de la muerte por todo lo que ha vivido. Es entonces cuando cambia su actitud y volvemos a ver a la misma Carmina de siempre, quien encima se alegra más todavía cuando le van a dar un premio honorífico y su nieto Bruno, junto a sus dos amigos, van a estar presentes en el acto.