Más de una semana después de que la audiencia pusiera fin a la participación de Arantxa del Sol en 'Supervivientes 2024', la exconcursante visitó el plató durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' este domingo 12 de mayo. Empujada por una pulla de Ángel Cristo Jr., la asturiana relató "lo que había pasado en la lancha" entre ella y el hijo de Bárbara Rey lo que condenó su relación con Mediaset España, tal y como comunicaron desde la compañía audiovisual.

"Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'", confesó Del Sol, sobre un episodio que se dio a raíz de "todas las mentiras" que supo que Cristo habría contado de ella y de su matrimonio. Tras su confesión, de hecho, Del Sol desapareció del plató un momento, ante lo que Sandra Barneda explicó que "se ha ido mal, está mal. Ha contado algo que lleva mucho tiempo afectándole muchísimo, le ha entrado el bajón".

Ángel Cristo rechazó tomar medidas

"No tuvo mayor importancia. Si hubiera sido una agresión, yo estaría fuera del programa mucho antes", aseguró la asturiana a su regreso. Una explicación que no pareció convencer a los responsables de Mediaset España, ni siquiera cuando Barneda aclaró que, dado que la organización de 'Supervivientes' estuvo al tano de lo ocurrido a pesar de que no hubo cámaras, "se valoró este episodio" para después preguntar a ambos concursantes. "Se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti, y él dijo que no", remató la presentadora, durante la que fue la última aparición de Del Sol en el plató de 'Supervivientes'.