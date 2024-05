'First Dates Hotel' recupera a Lidia Torrent y renueva su plantilla de camareros

Por Toño García Rodríguez |

Después de su versión 'First Dates Crucero', que tuvo lugar en una gran embarcación, Cuatro ya se encuentra inmersa en los preparativos de 'First Dates Hotel' para este verano. En esta ocasión, las citas a ciegas tendrán lugar en un hotel de la costa mediterránea, donde Carlos Sobera recibirá a los solteros que compartirán una romántica experiencia sin conocer a su acompañante. Este nuevo spin off contará, además, con un regreso muy esperado por sus seguidores.

El equipo de 'First Dates' durante un casting

Desde que abandonase su puesto trasen noviembre de 2022 por su baja de maternidad, Lidia Torrent no había vuelto a participar en el programa de citas. De hecho, fue sustituida por su madre, Elsa Anka , y. Los seguidores del formato han pedido en numerosas ocasiones el regreso del mítico rostro del formato de Cuatro y será en esta versión vacacional cuando sus deseos se hagan realidad., según desvela el portal Algo Pasa TV y ha confirmado FormulaTV.

No será ella la única persona encargada de ayudar a Carlos Sobera en su tarea como cupido, pues a Torrent se unirá un elenco de trabajadores formado por Keko, Arianna Aragón (actriz e hijastra del presentador), la cantante Rolita y el actor Adrián Pedraja ('El secreto de Puente Viejo'). De este modo, el programa renueva su plantilla con el objetivo de dar un aire fresco a esta versión veraniega.

Arianna Aragón, Rolita y Adrián Pedraja

Casi dos años alejada de la televisión

Aunque, en un inicio, su marcha del dating de Cuatro se trataba de algo temporal, causada por su baja por maternidad, la vida puso otros proyectos sobre la mesa a Torrent. Por ello, finalmente, la presentadora e influencer nunca regresó a su puesto como camarera. A pesar de no haber vuelto desde entonces a la televisión, Lidia Torrent ha sido la cara visible de muchas marcas, ocupando portadas y presentando galas de premios de algunas revistas como ELLE o Forbes. Será este verano cuando la audiencia se reencuentre de nuevo con la comunicadora en sus pantallas.