Por Redacción |

Casi un año después de la desaparición de 'Sálvame' tras 14 años de éxito en Telecinco, su espíritu salta del lineal al streaming con 'Ni que fuéramos Sálvame' el miércoles 15 de mayo a las 16:00. Fabricantes Studio ha presentado este primer programa de Canal Quickie (YouTube y Twitch) en una rueda de prensa con la presencia de Óscar Cornejo, antiguo directivo de La Fábrica de la Tele y fundador de la nueva productora, junto al director David Valldeperas y el popular grupo de colaboradores que María Patiño, Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval y, virtualmente, Chelo García-Cortés.

Belén Esteban en la rueda de prensa de 'Ni que fuéramos Sálvame'

"Comenzamos esta aventura más libres de lo que éramos antes.. No solo hablaremos sobre ' Supervivientes ', también de otros temas que jamás les habéis visto comentando", arranca Valldeperas. "", secunda Lozano, que promete seguir "dando memes", aunque sea en un medio diferente al acostumbrado: "Cuando te llama gente como Fabricantes,, YouTube que Amazon".

"Estoy encantada de ser streamer. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Estoy muy nerviosa porque estoy muy desentrenada y me han dicho que no tengo cue", señala la presentadora, Patiño, cuyo entusiasmo es compartido por Esteban: "Lo que sabemos hacer nosotros es buena televisión, sabemos entretener. Va a ser 'Sálvame' pero a lo salvaje. Tengo una corazonada que me dice que va a salir bien".

Diferentes ventanas

En primera instancia, las emisiones diarias de 'Ni que fuéramos Sálvame' se podrán disfrutar en los canales de Quickie en Twitch y YouTube, que serán la base fundacional del proyecto. "Conforme fuimos hablando con las plataformas y gente que lleva tiempo en ese entorno, nos recomendaban acotar y concentrar el directo en YouTube y Twitch, y utilizar el resto de redes (Facebook, TikTok...) como apoyo. En cualquier caso, es una estrategia inicial, por lo que se puede modificar según reaccione el espectador", aporta Cornejo.

Además, el productor matiza cómo se originó el proyecto: "Nunca se ha ofrecido a ninguna plataforma de streaming. Esto fue planteado como una manera de seguir estando, mientras que en paralelo hemos ido desarrollando que se han ido presentando a otros operadores y Mediaset". Por tanto, la idea es ser dueños de su obra. "Hemos pasado de ser creadores de contenidos a ser distribuidores de nuestros contenidos. No habrá ningún problema si Mediaset está interesada en algún contenido que les pueda ser útil", añade.

De hecho, Lozano no descarta que el grupo de comunicación se vea abocado a recurrir al contenido de 'Ni que fuéramos Sálvame' en alguno de sus programas: "Hay veces que nos ponen y nos han pixelado. Creo que Mediaset es un canal inteligente y si damos contenido creo que lo tendrían que dar". De la misma manera, García-Cortés se muestra confiada en la atracción del formato de cara a su antiguo hogar: "No les va a quedar más remedio porque tenemos muchas cosas que contar".

¿Irán en contra de Mediaset?

Pese a no descartar esa posible afluencia de contenidos que les reconectaría con Mediaset, no todos los colaboradores piensan afrontar de la misma manera las rencillas del pasado. "Pienso ir a por quien me dé la gana. Espero que me dejen hacer lo que me dé la gana porque sin esa libertad cerraré la puerta y mucha suerte", resalta Matamoros, que todavía tiene lazos que le atan a Mediaset: "Me han invitado dos veces para ir a 'Supervivientes' a recibir a mi hija, pero no voy a contribuir a una historia con la que no estoy de acuerdo. Pero agradezco el detalle de que me den la oportunidad.".

Por su parte, tanto Patiño como Esteban han mostrado una postura lejana al rencor. "Este proceso cada uno lo ha vivido de una manera diferente. Si este programa esta preparado para pasar factura a alguien, no es lo que quiero. Me creáis o no, no tengo ningún tipo de resentimiento. Las personas resentidas me generan rechazo. Estoy muy agradecida. Las cosas se podrían hacer mejor, pero estoy pensando en el miércoles", apunta la conductora.

"Fuimos a saludar a Ana Rosa, tuvimos una conversación amena. Sé lo que tengo que hacer. Respetaré lo que hagan Víctor o Kiko, pero no voy a ir en contra de Mediaset. Las maneras no fueron las adecuadas. Le deseo lo mejor a Ana Rosa y la cadena, pero estamos en otro rollo que es Quickie y 'Ni que fuéramos Sálvame'", indica Esteban, que confiesa que el nombre del programa procede de su icónico 'Ni que fuera yo Bin Laden': "Les he regalado la frase".

Lydia Lozano en la rueda de prensa de 'Ni que fuéramos Sálvame'

Sobre la marcha

El arranque de 'Ni que fuéramos Sálvame' será el primer ladrillo de un edificio que irá cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, al plantel de colaboradores inicial se podrían sumar otros nombres en el futuro. "Terelu y Kiko han sido invitados, pero por distintos motivos han declinado, de momento, estar. Kiko Hernández es bastante probable que se asome de alguna manera", expone Cornejo.

Pese a esas ausencias, se intentará preservar el espíritu original, con grandes novedades como el feedback en directo del público y una nueva forma de encarar los datos de audiencia. "No sé cómo vamos a medir la audiencia porque tenemos ventanas muy dispares con códigos muy distintos. Sobre la marcha iremos moldeando el producto en función de lo que vaya ocurriendo. Sabemos que tiene algo de experimental, pero estamos muy seguros del contenido que vamos a ofrecer", añade Cornejo.

Aun así, lo que sí estará asegurado de inicio será el acceso a las imágenes de actualidad y a información que puede desatar titulares. "No se ha contado todo del caso de Daniel Sancho y vamos a contarlo. Mi intención es darle también un giro a la historia de Carmen Borrego porque ella no es la víctima", ceba Patiño.

Con respecto al desembolso que supone esta aventura por su cuenta, Cornejo no oculta que los emolumentos de quienes se pondrán ante la cámara distarán de la era de Telecinco: "El presupuesto no se ha reducido drásticamente, es otro modelo de producción. Lógicamente esto no es comparable en ningún sentido y tenemos que agradecer la disposición de los colaboradores porque han decidido sumarse porque confían en él, no por el dinero. No lo hacen gratis, pero está a años luz de lo que percibían por sus intervenciones en 'Sálvame'".

En ese sentido, Cornejo asegura que "es un proyecto que a corto plazo no es rentable, pero esperamos que lo sea a largo plazo. Esto es una inversión". Para empezar, se emitirá de forma ininterrumpida durante varios meses. "Nuestro plan es no parar hasta el 31 de julio. Probablemente en agosto decidamos parar y se refundirá lo emitido hasta la fecha. Después, tenemos el plan para volver el septiembre", explica el productor, respaldado por Esteban, quien avisa que ese parón estival no debe ser interpretado como una cancelación cuando llegue el momento, y con su sentencia manda un mensaje que bien se podría aplicar a esta nueva etapa). "Que la gente no diga que estamos acabados".