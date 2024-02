Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El pasado jueves 22 de febrero, se desató un gran incendio en una edificio de Valencia que fue retransmitido por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles. Uno de los formatos que quiso informar de este acontecimiento fue 'TardeAR' con Ana Rosa Quintana al frente de la emisión. Además, la magnitud de este hecho fue tan grande que la presentadora decidió prescindir de su día libre, y el viernes 23 de febrero volvió a coger las riendas del programa para seguir contando qué estaba ocurriendo.

El conserje del edificio de Valencia en 'TardeAR'

Desde que se produjo el incendio,, ya que gracias a él se salvaron muchas vidas. Por ello, el programa presentado por Ana Rosa Quintanacon la ayuda de los vecinos del bloque quemado.

Nada más llegar al estudio de Telecinco, la presentadora ha calificado a Julián, el trabajador del edificio, de héroe y le ha asegurado que los vecinos le estarán "eternamente agradecidos". "Es muy importante para mí todo lo que hice por ellos (...) Es una gran familia", ha comenzado afirmando el conserje, quien también ha explicado que se dio cuenta del incendio porque salía por los alógenos de la planta 7: "Creíamos que era en la puerta 72, pero luego por la escalera subí y era en la planta 8 en la puerta 86".

Los vecinos le agradecen toda su ayuda

Después de ver el fuego, el conserje decidió ir llamando puerta por puerta para avisar a todos los habitantes del edificio de lo que estaba ocurriendo y para que bajasen a la calle: "Bajé a la planta siete, que hay una señora mayor, y la llamé para que saliera y la ayudé a bajar". "El fuego invadió todo el edificio, entonces había mucho humo y ya llegó un momento que los bomberos no me dejaban acceder". Tras esto, la presentadora ha despedido al invitado y ha anunciado que, unos minutos más tarde, iba a hablar con él tranquilamente.

En esta segunda conversación, Julián ha comentado que, cuando ya no le dejaban entrar al edificio, estuvo con la policía intentando localizar por teléfono a todos los vecinos. Debido a su gran labor en el incendio, el programa de Telecinco ha querido sorprender al conserje con un vídeo en el que algunos habitantes del bloque le dan las gracias por ayudarles el día del incendio y a lo largo de todos estos años: "Julián para nosotros es parte de la familia (...) Ya se portaba así antes de que pasara todo esto. Él era el motor de la finca (...) Le están diciendo el héroe, para mí Julian no es un héroe, es un ángel terrenal".

Su hermana entra en directo

Al terminar el vídeo, todo el público del programa se ha puesto de pie a aplaudir al conserje y Ana Rosa Quintana no ha podido aguantar las lágrimas: "Me emociono yo. Es que no es lo que ha hecho ese día, es lo que has hecho todos los años". Sin embargo, esta no ha sido la única sorpresa, sino que también ha recibido una llamada de su hermana en la que se ha desvelado que Julián ayuda a la gente desde que era pequeño: "No contestaba al teléfono y no sabíamos dónde estaba (...) Si le dices algo te ayuda".