En medio de las especulaciones sobre cuáles podrían ser los planes de Mediaset España y Ana Rosa Quintana en Telecinco ante el adelanto electoral, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' aclaró sus intenciones durante la emisión del lunes 5 de junio: aunque la madrileña confesó que había tenido intención de coger vacaciones el mes siguiente, dichos planes habrían cambiado ante las Elecciones Generales del 23-J, por lo que estaría presente en su programa la mayor parte del mes de julio.

Joaquín Pract matiza sus planes vacacionales con Ana Rosa Quintana en el mes de julio

, planteaba Quintana, en un momento de la tertulia política, recibiendo respuestas afirmativas de sus compañeros., aseguraba la presentadora. "Pero en julio nos vamos de vacaciones tú y yo, en alternancia", matizaba entonces Joaquín Prat, hacia Quintana, quien reconocía que, al contrario que otros años, en los que la presentadora desaparecía de la pequeña pantalla prácticamente toda la época estival.

"Pero vamos a estar aquí", recalcaba la presentadora, tras lo cual Prat mencionó la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, que recogía la posibilidad de que el Partido Popular no tuviera opciones a gobernar, de producirse la fusión entre Sumar y Podemos. "La gente va a votar el 23 de julio con mucho calor, no sé si va a afectar en su intención de voto o no. Y lo que vote el pueblo soberano hay que aceptarlo porque es la democracia. Entonces vamos a ver qué es lo que vota y qué mayoría le da a quién con una experiencia de Gobierno ya de cinco años", declaró Quintana al respecto.

"La fecha más caliente"

Además, la presentadora aprovechó para recomendar a "las personas mayores" el ir a votar "a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, cuando baja el sol", antes de apuntar al principal problema que veía de cara a las elecciones: "Los colegios electorales no sé si todos tienen ventiladores y aire para los que estén en la mesa". "Seguramente el 23 de julio es la fecha más caliente de todo el verano", lanzó la madrileña, quien ya había arremetido con dureza contra Pedro Sánchez al conocer el adelanto electoral tras las elecciones municipales y autonómicas del 28-M.