Patricia Donoso explota duramente contra Ana Rosa Quintana

El catálogo de las tardes de Telecinco está sufriendo drásticos cambios este 2023, principalmente por el final del longevo 'Sálvame' que ocupaba nada más y nada menos que cinco horas diarias. Algunos culpabilizan a Ana Rosa Quintana de ser una de las razones de la cancelación de este y otros programas de la cadena. O al menos eso ha dejado caer Patricia Donoso el pasado 11 de junio en sus redes sociales, en un vídeo en el que critica a diestro y siniestro a la presentadora de Telecinco.

Patricia Donoso en 'Sálvame'

La famosa y controversial abogada y exconcursante de ' Supervivientes 2023 ' ha querido dar. Aclara que el mensaje que está grabando no solo pretende hacerlo público en las redes, sino que también se lo ha enviado a ella por privado. "", dice. "porque tienen que comer de usted".

"Dicho esto, me parece usted la peor persona que ahora mismo tiene España. Me parece la peor presentadora que tiene España", empieza a insultar Donoso a la presentadora. "Me parece bajuna, asquerosa y rancia. No le llega ni a la suela de los zapatos a María Teresa Campos", continúa diciendo Donoso. Aunque no dice mucho más en el vídeo, la controversia continúa en la carta que publicó junto al vídeo.

"En la vida tienes que aprender a no escupir para arriba porque te puede caer en la cara", así empieza la exsuperviviente la carta. En ella, principalmente la abogada parece acusar a Quintana de ser la responsable de la cancelación de, supuestamente, 'Sálvame'. "Contabas con tu aliado para dejar sin trabajo a más de 200 personas que nunca consideraste tus compañeros sino personas que mirabas desde arriba con desdén".

¿Mal augurio?

Además, la excolaboradora de 'Sálvame' da a entender que, por algún motivo que desconocemos, las cosas le empezarán ir mal a la presentadora en algún momento. Así es que dice: "Seguirás caminando hasta que te indiquen dónde está la puerta de salida. [...] Sí creías que podrías controlar Telecinco a tu antojo te habrás dado cuenta de que eso no es posible".