Ana Rosa Quintana responde al apoyo de Susanna Griso tras ser criticada por su look

El lanzamiento de la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa trajo consigo el estreno de la nueva imagen gráfica del programa y también de Ana Rosa Quintana y es que la presentadora del magacín de Telecinco sorprendió a todos con un nuevo corte de pelo que suscitó infinidad de críticas en redes sociales. No fueron pocos los tuiteros que postearon todo tipo de memes protagonizados por la periodista mientras que otros cargaron duramente contra ella e incluso la compararon con Esperanza Gracia. Todos hablaron del look de Quintana y la mayoría no lo hizo nada bien.

Ana Rosa Quintana y Susanna Griso

Estas críticas llegaron también a los medios de comunicación y por ello, Susanna Griso decidió defender públicamente a su compañera de todo lo que se generó en redes. Pese a ser rivales, la presentadora de 'Espejo público' quiso dar públicamente su apoyo a Quintana y lo hizo en el magacín matinal que conduce en Atresmedia. "Esta semana una compañera mía, de la que no hace falta que diga el nombre, que arrancaba programa el lunes ha sido insultada", empezó diciendo la catalana para contextualizar lo que había sucedido, poniéndolo sobre la mesa por primera vez, para después quejarse del peso mediático que tuvo la noticia.

"Alguien se ha hecho eco de esos insultos para convertirlo en titular periodístico: que si el bótox, que si se parece a menganita", siguió diciendo al respecto, añadiendo además: "¿Quién decide encapsular esa mierda, con perdón, y convertirla en titular? Los que se llaman periodistas, que creen que eso es noticia porque les da clicks". Pues bien, Quintana no ha dudado en recoger estas palabras y este lunes 14 de septiembre ha querido responderle públicamente; lo ha hecho evidenciando la buena sintonía que existe entre ambas y dejando claro que pese a ser rivales de franja, se llevan especialmente bien.

El mensaje de Quintana

"Le quiero dar las gracias a mi compañera Susanna Griso, que el otro día salió... También te digo, lo que digan en Twitter de mi peinado me toca las narices, me da exactamente igual, pero te agradezco mucho tus palabras", ha sentenciado Quintana al final de la mesa política de 'El programa de Ana Rosa'. De esta forma, no ha dudado en dejar claro que no le importan lo más mínimo las críticas y memes que ha recibido por su aspecto físico en los últimos días, pero a la vez ha agradecido a su colega el apoyo público tras todo lo sucedido.