El rifirrafe entre Ana Rosa Quintana y Javier Ruiz por la Ley de Memoria Democrática

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez presentaba este martes 15 de septiembre la nueva Ley de la Memoria Democrática con la que se pretende prohibir de forma tajante la exaltación del franquismo, anular los juicios sin garantías del franquismo, crear un censo nacional de víctimas y transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil. De ello se ha hablado largo y tendido en 'El programa de Ana Rosa' y por ello su presentadora no ha dudado en mojarse y dar su punto de vista personal respecto a este paquete de medidas que pretende completar el trabajo que José Luis Rodríguez Zapatero inició en 2007 con la Ley de la Memoria Histórica.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Aunque no se muestra en ningún momento contraria a la ley, Ana Rosa Quintana considera que no es el momento de ello; esta cree que a día de hoy hay otras prioridades. "En este momento los protagonistas de la Guerra Civil ya fallecieron y probablemente ya han fallecido los hijos de los protagonistas. Hablemos de democracia, de Constitución y de Historia objetiva", ha afirmado la periodista, cuestionándose si a día de hoy todavía existen personas que defiendan el franquismo. "¿Quién lo va a defender después de 40 años de democracia?", se ha preguntado esta, a lo que uno de sus colaboradores ha respondido tajante: "VOX".

Por su parte, Quintana también le ha restado importancia a la Fundación Francisco Franco, afirmando que "es un señor y el del tambor". Algo que parece que no ha gustado demasiado a Javier Ruiz, que no ha dudado en afirmar que "yo esto no me lo tomo como algo tan del pasado (...) todavía hay gente que está 80 años después buscando a sus padres. Esto no es una anécdota, hay entre 20.000 y 25.000 casos". Por su parte, Ana Rosa ha apoyado su alegato y ha recordado que "eso es lo que hay que hacer antes de que esas personas fallezcan, es lo que se debería haber hecho con la ley de la Memoria Histórica".

Javier Ruiz: "¿Cuándo es el momento, Ana Rosa?"

Ruiz ha seguido su discurso y también se ha mostrado indignado con que "todavía haya condenas de un tribunal de orden público (...) es una vergüenza nacional y democrática". Quintana por su parte ha replicado afirmado que "yo no digo que no se haga, lo que digo es que en ese momento tenemos a 50.000 muertos encima de la mesa y hay una situación epidemiológica compleja y unos presupuestos por aprobar. Debe haber prioridades". "¿Cuándo es el momento, Ana Rosa? Llevamos 84 años esperando al momento", ha sentenciado Javier Ruiz, evidenciando la diferencia de criterio con su compañera en este asunto, mientras esta ha replicado: "Cuando no tengamos una crisis".